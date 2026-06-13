- La movida de Avianca que fortalece su poder en América: Air Canada entra en escena

Avianca sigue levantando vuelo. De la mano de sus propietarios, el Grupo Abra, consolidará su presencia en el continente junto a Gol —la aerolínea brasileña que también hace parte del holding— y Air Canada.

Las partes llegaron a un acuerdo que, por ahora, se encuentra en la fase de memorando de entendimiento, con el objetivo de establecer una alianza estratégica de largo plazo que fortalezca y amplíe la conectividad aérea en América. Además, buscan mejorar la oferta para pasajeros y carga.

Este acercamiento tiene detrás a dos figuras clave de la industria aeronáutica. Por un lado está Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Air Canada, la mayor aerolínea de Canadá. Ha sido uno de los principales responsables de la expansión internacional de la compañía y forma parte de su equipo ejecutivo desde 2017. Su trabajo incluso le ha valido reconocimientos como el otorgado por la Cámara de Comercio Italiana en Canadá, por su aporte al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países.

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Mark Galardo

Por el otro aparece Angus Clarke, director comercial de Grupo Abra. Antes de llegar al conglomerado que controla a Avianca y Gol, Clarke ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director comercial de Air France-KLM, donde desempeñó un papel determinante en la transformación comercial y operativa de la aerolínea europea. Dos ejecutivos de peso lideran una alianza que promete darle un nuevo impulso a la aviación en el continente.

Angus Clarke

La iniciativa ya tomó pista y comenzó a acelerar. De concretarse, permitirá una mayor coordinación entre las redes de rutas de Air Canada, Avianca y Gol, así como el intercambio de ingresos en determinados mercados. El plan apunta a ofrecer más opciones de viaje entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, fortaleciendo la conectividad y abriendo la puerta a nuevas rutas en los próximos años.

Sin embargo, la apuesta no se limita al transporte de pasajeros. Las compañías también buscan reforzar sus operaciones de carga aérea mediante una coordinación más estrecha entre las tres aerolíneas. El movimiento de mercancías se ha convertido en una de las áreas más estratégicas para la industria, especialmente en un contexto donde el comercio internacional exige cadenas logísticas cada vez más eficientes.

Además, la eventual alianza traería beneficios para los usuarios frecuentes, gracias a una mayor integración de servicios y programas de fidelización. La idea es que los viajeros puedan acceder a más destinos, mejores conexiones y una experiencia más fluida dentro de la red conjunta.

Aunque todavía faltan aprobaciones regulatorias y el acuerdo definitivo, la alianza entre Grupo Abra y Air Canada deja claro que la industria aérea en América sigue buscando nuevas fórmulas para crecer. Y en esa estrategia, Avianca, Gol y Air Canada quieren convertirse en uno de los bloques más fuertes del continente.

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