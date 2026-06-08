- La empresa argentina que les está disputando a Bancolombia y Sura el título de mejor lugar para trabajar en Colombia

Mercado Libre se ubicó entre las empresas más atractivas para trabajar en el país y ya comparte ranking con algunos poderosos de Colombia

Un nuevo ranking de Merco Talento reveló cuáles son las empresas que marcan el paso como los mejores lugares para trabajar en Colombia. Aunque en los primeros lugares no hubo grandes sorpresas, sí apareció un nombre que dejó de ser una promesa para convertirse en protagonista dentro del mercado laboral del país. Se trata de Mercado Libre, la única compañía enfocada exclusivamente en comercio electrónico que logró ubicarse dentro del Top 10 y una de las pocas multinacionales que figuran en este selecto grupo.

La empresa, nacida en Buenos Aires en 1999 de la mano de Marcos Galperin y Hernán Kazah, sigue ganando terreno en Colombia. Desde su llegada a comienzos de los años 2000, ha sido una pieza clave en el crecimiento del comercio electrónico, aunque durante los últimos años su apuesta por la expansión se tornó mucho más agresiva.

Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre de Colombia y Venezuela

Uno de los responsables de ese crecimiento es Doménico Barbato, quien ha liderado la estrategia de la compañía en Colombia y Venezuela. Bajo su gestión, Mercado Libre ha encontrado una verdadera mina de oro en el mercado nacional, consolidando alianzas con importantes marcas y empresas para fortalecer su operación logística y ampliar su capacidad de distribución.

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Además, la plataforma se ha convertido en un aliado para miles de pequeños y medianos comerciantes que han encontrado en el comercio electrónico una oportunidad de llegar a nuevos clientes. Una estrategia que también ha resultado beneficiosa para la compañía argentina, que hoy es uno de los actores más importantes del ecosistema digital colombiano.

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El estudio de Merco Talento, que evalúa aspectos como la capacidad para atraer talento, generar compromiso entre los empleados y construir una sólida reputación corporativa, ubicó a Mercado Libre en la séptima posición del ranking nacional de 2026. La compañía escaló varios puestos frente a mediciones anteriores y ahora comparte espacio con algunas de las empresas más admiradas del país.

Las empresas paisas que le compiten a Mercado Libre en el ranking

El talento antioqueño también tiene una presencia destacada en la clasificación. Cuatro compañías de origen paisa lograron ubicarse entre las mejores del país para trabajar.

La primera es Bancolombia, que se mantiene como la empresa número uno del ranking. Detrás aparecen EPM, ubicada dentro de los primeros lugares; Sura, que continúa siendo una de las organizaciones más valoradas por los trabajadores; y Grupo Argos, que también logró entrar al Top 10 nacional.

La presencia de estas compañías demuestra el peso que sigue teniendo Antioquia dentro del panorama empresarial colombiano. Sin embargo, el ascenso de Mercado Libre evidencia que las nuevas economías digitales también están empezando a disputar el liderazgo en materia de empleo y reputación corporativa.

Hoy, la compañía argentina ya no solo compite por dominar el comercio electrónico en Colombia. También quiere convertirse en uno de los lugares donde más profesionales prefieren trabajar, una batalla que históricamente ha estado reservada para bancos, empresas de servicios públicos y grandes conglomerados nacionales.

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