- El canal Caracol y RCN se quedaron sin encuestadoras a 1 semana de las elecciones

El descalabro en la medición de la primera vuelta tuvo efectos drásticos y la tradicional Invamer quedó por fuera al igual que la española GAD3

Tras 30 años continuos publicando encuestas antes de la primera y segunda vuelta presidencial, la firma Invamer, contratada por Caracol Televisión y Blu Radio, no publicará sondeo sobre la intención de voto para la recta final de los comicios presidenciales de 2026.

La decisión hace parte de las medidas que tomaron conjuntamente los medios de comunicación contratantes y las encuestadoras por la falla en los resultados, tanto de las consultas de marzo como en la primera vuelta presidencial en la que no atinaron la remontada de Abelardo De la Espriella, quien con más de 10 millones de votos se puso a la cabeza y relegó a Iván Cepeda a un segundo lugar y a Paloma Valencia a una derrota que nadie vaticinó.

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A lo anterior, se suma lo relacionado a la Ley de Encuestas. Allí hay una serie de requisitos que les impide darle celeridad a la recolección de información para publicarlos oportunamente y de la mano con el panorama coyuntural.

Con esta decisión, Invamer se suma a la consultora española GAD3, contratada para estas elecciones por Noticias RCN, que suspendió la publicación de encuestas electorales en Colombia bajo el argumento de que la interpretación de la Comisión Técnica de la Ley 2494 de 2025 “hace inviables las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”.

GAD3 indicó en mayo pasado que prefiere dejar de publicarlas antes que “comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral, de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”. En cualquier caso, la consultora seguirá operando en Colombia, pero solo lo hará en proyectos no electorales.

Las encuestadoras que se quedan

Así las cosas, solo quedan tres firmas en la carrera por la medición; Guarumo, CNC y Atlas Intel, que contratada por la revista Semana publicó esta semana su segunda encuesta para la segunda vuelta en la que De la Espriella le saca casi 8 puntos de ventaja a Cepeda.

Según los datos, el candidato de derecha marca el 52,2% de intención de voto contra el 44,5% del dirigente oficialista.

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En esta misma medición, Atlas reveló hacia dónde irían los votos de los candidatos perdedores de la primera vuelta el 31 de mayo pasado. Según los cálculos, el 85% de los votantes de Paloma Valencia votarían en segunda por el Tigre, mientras que solo el 3% se iría con el candidato del Pacto Histórico.

Entre los votantes de Sergio Fajardo, el 68,7% apoyaría a Cepeda, el 16% votaría en blanco y el 14% apoyaría a De la Espriella.

Por su parte, Guarumo y CNC publicarán este sábado 13 de junio, con el diario El Tiempo y la revista Cambio, antes de que entre a regir la restricción de publicación que inicia este domingo.

La ley mordaza

Angélica Lozano del Partido Verde, Paloma Valencia del Centro Democrático y Clara López del Pacto Histórico fueron quienes lideraron esta iniciativa en la que coinciden las tres senadoras que lograron “un verdadero acuerdo nacional” con todas las bancadas.

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La norma impone reglas sobre el número y el origen de las personas que se deben entrevistar. Se estipula que todas las encuestas de opinión pública y política a nivel nacional deberán incluir, de forma obligatoria, a todos los municipios con más de 800 mil habitantes, según las proyecciones más recientes del Dane.

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