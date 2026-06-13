En un inmenso taller en la ciudad Chang Chun en China se construyen los trenes del Regiotram

En una ciudadela donde opera la estatal Railway Rolling Stock Corp y de donde ya salieron 13 de los 30 vagones del Metro, que el gobernador de Cundinamarca visitó

En compañía del presidente de la empresa China Rolling Stock Coporation, Liu Changqing; el Gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey Ángel, visitó la estatal china más grande en la construcción y fabricación de metros, trenes y material rodante en el mundo, cuyas fabricas están ubicadas en ChangChun al noreste de China, con el fin de verificar los avances de la construcción de los trenes del Regiotram de Occidente.

Según Rey, en su visita los chinos se comprometieron a entregar los primeros trenes del proyecto regional en el primer trimestre de 2027. De ese modo, la Gobernación de Cundinamarca iniciaría las pruebas en las vías que están en proceso de construcción. Este periodo de tiempo es conocido por los chinos como la “marcha blanca”, proceso por medio del cual se realizan las pruebas con todos los estándares de seguridad antes de iniciar la operación comercial.

Actualmente, el gigante chino adelanta la fabricación de los 22 trenes que tendrá el Regiotram de Occidente y que esperan tener listos en marzo de 2027. Sobre la construcción de este nuevo medio de transporte en la región cundinamarquesa, el funcionario manifestó que en estos momentos ya se realizó el izaje de las vigas sobre el rio Checua, en los límites entre los municipios de Madrid y Facatativá, donde se hizo necesario la construcción de un puente para adelantar el proyecto.

La estructura tiene una longitud de 102 metros y un ancho de 9,54 metros, el cual está sostenido sobre 16 pilotes de 80 centímetros y 32 metros de largo. Además, contará con tres vigas prefabricadas. Según Rey, este puente cuenta en sus costados con un kilómetro del corredor férreo por medio del cual se instalarán las tolvas de balasto que recibirán el material suficiente para poder instalar los rieles por donde rodarán los trenes.

La compañía China CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) es la empresa más grande del mundo por la cantidad de trenes y tranvías que fabrica cada año, alrededor de 1.500 trenes de alta velocidad que van a distintas partes del planeta.

El gigante chino domina el mercado mundial, superando a competidores como Alstom y Siemens. Sus ingresos anuales superan los USD $34.000 millones y sus productos llegan a más de 100 países. Aparte de los trenes bala y de pasajeros, también construyen maquinaria de ingeniería, turbinas eólicas y equipos eléctricos.

El Regiotram de Occidente es el primer tren regional cien por ciento eléctrico que tendrá Colombia. La inversión será de $15,4 billones que incluyen la construcción y operación, de los cuales el Gobierno Nacional aporta el 70% ($12,2 billones) y la Gobernación de Cundinamarca el restante 30% ($3,19 billones). Tendrá un recorrido de 39,6 kilómetros de vía electrificada, 14,6 kilómetros serán en zona urbana de Bogotá y 25,4 kilómetros en zona suburbana. Contará con 17 estaciones, de las cuales 9 estarán ubicadas en el perímetro de Bogotá y 8 en los municipios de Cundinamarca.

El Regiotram de Occidente, moverá unas 130 mil personas diariamente entre Bogotá y Cundinamarca, cada tren tendrá capacidad para mil pasajeros y se integrará con la Transmilenio y la primera Línea del Metro de Bogotá en la estación de la calle 26. Cuando entre en operación, funcionará como tren de cercanía en la sabana y como tranvía en la ciudad con una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, reduciendo los tiempos de viajes actuales hasta en un 60% su recorrido durará entre 40 y 55 minutos.

El proyecto presenta un avance del 41% en la primera fase desde el municipio de Facatativá hasta la Localidad de Fontibón en Bogotá, el cual se espera que entre en operación en el segundo semestre de 2027 y la segunda fase hasta el centro de la capital en 2029, el contrato de concesión para adelantar los estudios, construcción, operación y mantenimiento es a 26 años, fue realizado con la Concesionaria Férrea de Occidente por un total de $3,6 billones.

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