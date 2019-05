La Miss Colombia exprés se enfrenta al duro del reinado

Cuando Valeria Morales recibió la propuesta de ser Señorita Valle lo pensó dos veces. Aunque siempre quiso ser reina, esta sería la primera vez en 85 años que el reinado no sería en Cartagena. Se trataba de un Miss Colombia exprés que fue creado únicamente para elegir a la representante de Colombia en Miss Universo 2018. La ganadora no haría labor social ni reinaría por un año recorriendo el país en desfiles de beneficencia. Después del concurso universal la reina no tendría ninguna otra función. Sin embargo, Valeria, que vive en Miami y estaba de vacaciones en su natal Cali, aceptó. Después de todo, hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida.

Así representó al Valle en un concurso que tan solo duró un fin de semana. Se coronó Señorita Colombia en un estudio improvisado por RCN en Medellín a finales de septiembre. Le quedaban solo dos meses para partir a Tailandia a participar en Miss Universo.

Aunque los profundos ojos verdes y cejas pobladas de Valeria cautivaron a los reinólogos en redes sociales, a diferencia de lo que ocurrió con las cuatro últimas antecesoras de la reina, la preparación fue nula y el presupuesto escaso. Por si fuera poco, Valeria llegó a Miss Universo sepultada desde antes de empezar la competencia. Unas declaraciones donde se oponía a la participación de transexuales en reinados de mujeres fueron su pecado. La organización del magno evento de la belleza no le perdonó su postura, teniendo en cuenta que Ángela Ponce, Miss España, ocupaba titulares en todo el mundo por ser la primera trans en participar en Miss Universo.

El día de la final Colombia perdió una racha de cuatro años sin bajar del tercer lugar del concurso que empezó en 2014 con Paulina Vega. Valeria Morales no clasificó entre las 20 finalistas y los reinólogos nacionales recordaron lo que era ver a su representante aplaudiendo de lejos a la ganadora, que en este caso fue Catriona Gray, Miss Filipinas. Las redes sociales estallaron con burlas contra la caleña. Hubo todo tipo de comentarios tachándola de transfóbica, malcriada y grosera. Lo cierto es que ella regresó al país por un par de días y voló a Miami donde pasó las fiestas decembrinas con su familia.

Hoy día Valeria no se arrepiente de haber sido la Miss Colombia más breve de la historia; solo duró 43 días. Si bien es cierto que la experiencia estuvo lejos de ser el sueño que tenía de niña, le sirvió para darse a conocer. En Instagram pasó de tener 30mil seguidores a 300mil.

Del reinado tiene muchas críticas. En una reciente entrevista con la revista Soho contó sus verdades. Cree que el concurso de Raymundo Angulo es una institución arcaica que necesita renovación urgente. Hablar con el presidente del reinado era imposible porque Angulo siempre estaba de viaje u ocupado. Nunca había tiempo para atenderla. Se sintió irrespetada por el hecho de tener una chaperona todo el tiempo que no la dejaba decir lo que pensaba. Su opinión poco o nada importaba a la hora de vestirse. Jamás hubiera aguantado un año entero bajo la corona.

Un descuadre que nadie entendió

El reinado, evento que en algún momento paralizaba a todo el país, atraviesa su peor momento. La elección de Valeria como Miss Colombia es producto de un descuadre de fechas que nadie entiende. El reinado tradicionalmente se celebraba en noviembre como parte de las fiestas de la independencia de Cartagena. La versión que correspondía al 2016 se celebró en marzo de 2017, donde fue electa la cartagenera Laura González. En septiembre de 2018, Laura González coronó a Valeria Morales en un concurso express realizado por RCN en Medellín. En noviembre del mismo año, para que el reinado regresara a las fiestas cartageneras, se realizó otro reinado, donde fue electa la también caleña Gabriela Tafur, actual Señorita Colombia y representante del país en el próximo Miss Universo. Sin embargo, para este segundo reinado del 2018 RCN, debido a la crisis que atraviesa, no tenía presupuesto. Por lo tanto, se acabó una alianza de 38 años entre RCN y el reinado. Fue Telecaribe, junto a otros canales regionales, quien transmitió la coronación de la última Miss Colombia electa hasta el momento.