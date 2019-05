Los errores de Fabio Arias sobre el tema pensional

La discusión pensional y de protección a la vejez en Colombia debe estar basada en cifras y en documentos técnicos. Cuando escribe de pensiones, el señor Fabio Arias Salgado se equivoca, ya sea por error u omisión.

Durante el año 2018, 106 mil personas no se jubilaron en el régimen público de pensiones, RPM, y pidieron una devolución de sus cotizaciones, que allá se llama “indemnización sustitutiva” y que en promedio fue de 4,8 millones de pesos. Entre 2013 y 2018, la cifra de los que no se alcanzaron a jubilar en ese régimen alcanzó las 543 mil personas, a quienes, en promedio, solo les devolvieron menos de cinco millones de pesos.

¿Por qué no menciona el señor Fabio Arias estas cifras? También olvida que, en ese mismo período, los que no se jubilaron en el régimen de ahorro individual fueron 38 mil, una tercera parte, y les devolvieron, en promedio $35 millones de pesos: siete veces más. Siendo esto así, ¿por qué el señor Arias invita a los afiliados a pasarse a Colpensiones y, además, pide que reclamen una renta universal? Dicha renta universal no existe y solo les devuelven menos de $5 millones de pesos en promedio por una sola vez.

El señor Fabio Arias también miente cuando afirma que en el régimen de ahorro individual los fondos privados “no reconocen ninguna pensión,” sabiendo que ya hay 160 mil jubilados con una pensión de, por lo menos, un salario mínimo legal, y si no hay más es porque un 83% de los afiliados es menor de 44 años.

Además, el señor Arias oculta que en el régimen privado es posible obtener una pensión con tres años menos de cotización que en el régimen público y que, por esa razón, los jubilados por vejez están creciendo a un 30% anual, frente a un 3% anual en el RPM ¿por qué oculta estas cifras?

Con esas tendencias y con la regulación actual, hacia el año 2055 de los 3,5 millones de jubilados que habrá, 3 millones serán del régimen de ahorro individual con solidaridad y solo medio millón del régimen de prima media.

Por estas razones, al 95% de los afiliados a todo el sistema les conviene más el régimen privado que el régimen público. Por estas mismas razones, un estudio del Ministerio de Hacienda argumentó que la gran mayoría de quienes se trasladan del RAIS al RPM comete un error al hacerlo.

El señor Arias también miente cuando afirma que Santiago Montenegro dijo que el sistema pensional solo lo deberían administrar los fondos privados. Contrario a lo que afirma Arias, en el Congreso de Asofondos, Montenegro argumentó que el sistema pensional contributivo lo deberían administrar tanto entidades públicas como privadas, así como existen compañías de seguros y fiduciarias públicas y privadas operando bajo las mismas reglas de juego.

Ese sistema contributivo debe ser de ahorro y capitalización porque debido al efecto conjunto del envejecimiento de la población y la informalidad laboral, un sistema de reparto o de prima media no es viable en Colombia. Para que sea viable, debería haber unos 7 trabajadores formales cotizando a pensiones por cada adulto mayor, y, en la realidad, hoy en día solo hay 2.

Además de este hecho estructural, propio de Colombia, la rentabilidad del capital es superior a la “rentabilidad” de un régimen de reparto, que está dada por el crecimiento de los salarios y del empleo formal, cuando está en equilibrio, tal como argumentó Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI.

De esa forma, la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores en los fondos de pensiones ha sido muy alta, un 8% en términos reales, lo que es una cifra muy buena en Colombia y en cualquier parte del mundo.

Precisamente, eso es lo que hace que las devoluciones en el régimen privado sean siete veces más altas que en el régimen público, en donde la rentabilidad que le reconocen a quienes no se jubilan es del cero por ciento real. ¿Por qué el señor Arias no le dice esto al más de medio millón de personas que no se jubiló en el régimen público?

Finalmente, Arias dice que si todos cotizaran en el régimen público, este no tendría déficit y le sobrarían $6 billones para pensiones solidarias. Esto no es cierto por dos razones:

a) El déficit actual de caja del régimen público es de $9 billones, incluyendo la plata que recibe por los traslados del régimen privado. Si todos cotizaran en prima media, no habría traslados y el déficit sería de $18 billones. En realidad, este es el déficit de verdad de prima media, pues la plata de los traslados no son cotizaciones y se debe considerar como financiamiento.

b) En estas circunstancias, habría un equilibrio de caja, no superávit, pero los subsidios, en especial a quienes tienen grandes salarios, se seguirían dando y su número aumentaría muchísimo, lo que dispararía el déficit hacia el futuro y el pasivo pensional. Este pasivo no crecería más porque el régimen público pensiona menos personas que el RAIS y, además, porque “tumba” al 90% de sus afiliados que no se jubilan, con unas devoluciones miserables.

¿Por qué oculta todas estas cosas el señor Arias Salgado?

