La millonaria suma que pidió Alejandro Estrada para estar unos minutos en La Casa de los Famosos

Alejandro Estrada ha estado en boca de todo el mundo durante los últimos días. No precisamente por algún nuevo reto actoral o algo por el estilo. No es un secreto que, actualmente su esposa se encuentra dentro de La Casa de los Famosos cómo una participante más. Eso sí, su comportamiento dentro del reality del Canal RCN y Vix, ha sido muy polémico y criticado por todos. La actriz, ha tenido un constante coqueteo y acercamiento con uno de sus compañeros, Melfi. Pero ahora, las cosas tomarán otro rumbo o esto es lo que se rumorea. Todo parece indicar que Alejandro entrará al programa, aunque no lo hará gratis y será solo por unos minutos.

Esto es lo que cobraría Alejandro Estrada por entrar a La Casa de los Famosos

Durante los últimos capítulos de La Casa de los Famosos, hemos visto el ingreso de personas cercanas a los participantes. Claro, esto es por un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones. Desde que se hizo el anuncio de esta dinámica, se creyó que el primer en ingresar, sería el actor. Sin embargo, no fue así y pasan los días y la tensión crece dentro del programa y fuera de él por la constante expectativa. Sin embargo, parece ser que ya habría una luz verde para que Alejandro Estrada, entre por fin al programa. Por supuesto que lo hará bajo esta misma dinámica de unos contados minutos y ningún participante se podrá mover.

Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos

Pero esto no es lo único que llama la atención respecto a su ingreso al reality del Canal RCN y Vix. Según el programa Lo sé todo, para que Alejandro entre al programa, el canal debía desembolsar una suma de dinero. No sería cualquier bobada pues, los rumores aseguran que el actor habría pedido 15 millones de pesos. Un tremendo platal, pero que seguramente se recuperará con la audiencia que generaría esta visita. Ahora bien, su estadía allí sería de solo unos dos minutos, al igual que los otros invitados. Aún así, muchas personas aseguran que el actor habría podido obtener algo más de dinero por su participación.

#LaCasaDeLosFamososCol 15 millones por dos minutos para ingresar Alejandro Estrada a @LaCasaFamososCo 🔥 para mi parecer muy poco !🚨‼️ por favor RT pic.twitter.com/Gy6rJzYij2 — Andres Moreno (@Andresmoficial1) March 8, 2024

Lo cierto es que, dentro de La Casa de los Famosos ya esperan que llegue pronto Alejandro Estrada. La propia Nataly Umaña se ha manifestado triste y nerviosa al respecto. Habrá que esperar a que llegue el momento que seguramente, será de mucha tensión.

