El recordado papel de Nataly Umaña que enfureció a Natalia París

El cartel de los sapos fue una de las producciones más populares durante la época de su estreno. La variedad de personajes y las realidades que narraba, logró conquistar a los televidentes. Y es que, no es un secreto que esta producción narraba una situación que se presentaba con el narcotráfico en Colombia. Así mismo, recordemos que varios de los personajes que aparecieron en esta producción, están basados en personas reales. Uno de ellos estaba inspirado en Natalia París. La encargada de darle vida a este personaje fue Nataly Umaña. A pesar del éxito de esta novela, a la paisa no le gustó en lo absoluto la situación.

La molestia de Natalia París con Nataly Umaña en El cartel de los sapos

La historia escrita por Andrés López López, llegó a convertirse en un éxito para Caracol Televisión. Allí estuvieron presentes varios de los personajes relevantes de su época, en cuanto al mundo del narcotráfico. Entre ellos, se encontraba el exesposo de la reconocida modelo y DJ, Natalia París. Así mismo, a la paisa decidieron asignarle un personaje en El cartel de los sapos. El nombre de este personaje era Juanita Marín y la actriz, ahora participante de La Casa de los Famosos, era quien lo interpretaba. Ahora bien, la historia trágica de amor de Natalia y su expareja debía ser narrada, precisamente por su lamentable desenlace.

Aunque para muchos esta producción, en su momento, fue un gran lujo, para todos no fue así. Sin embargo, El Cartel de los sapos, no logró conquistar a todos los televidentes. A la misma Natalia París no le agradó en lo absoluto su personaje e incluso llegó a manifestar su descontento. En algunas declaraciones dio a entender que para ella, la novela tergiversaba la verdad. Además, comentó que para ella, no narraba la realidad de su vida. Pero esto no fue todo, pues según ella, en entrevista para El Tiempo, la producción la mostraba como una persona superficial.

Adicionalmente comentó que para ella, ese papel fue humillante y exagerado. Finalmente, se despachó en contra de la televisión colombiana y lo que se producía en aquel entonces. Un palo de la mujer, no solo a El cartel de los sapos, sino también a la actriz Nataly Umaña, quien le dio vida a su personaje.

