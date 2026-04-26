El milagro de ingeniería del Canal del Dique que hace 4 siglos conectó el Río Magdalena con Cartagena

En solo seis meses del siglo XVII, miles de trabajadores esclavos y otros libres, desviaron el 10 % del río y abrieron 115 km de conexión hasta el puerto

El Canal del Dique nació como una solución urgente de la colonia española para conectar el interior del territorio con el mar Caribe. En 1650, en apenas seis meses, una obra impulsada por la administración colonial logró desviar parte del caudal del río Magdalena hacia la bahía de Cartagena, marcando un punto de inflexión en la historia económica del norte del país.

La iniciativa tomó forma en 1649, cuando el gobernador Pedro Zapata de Mendoza solicitó al Cabildo de Cartagena abrir una vía fluvial estratégica. La ejecución quedó en manos del ingeniero Juan de Somovilla y Tejada, quien ya trabajaba en las fortificaciones de la ciudad.

Entre marzo y agosto de 1650 se desarrolló la excavación inicial del canal, una intervención que modificó la geografía de la región. La obra logró desviar aproximadamente el 10 % del caudal del río Magdalena hacia el occidente, conectándolo con una red natural de ciénagas y caños que desembocaban en la bahía de Cartagena.

El Canal del Dique y su impacto en la conexión entre el río Magdalena y Cartagena

El proceso constructivo del Canal del Dique se caracterizó por el uso intensivo de mano de obra. Miles de indígenas, personas esclavizadas, negros libres, peones, prisioneros y hasta piratas participaron en la excavación, en condiciones precarias y bajo jornadas prolongadas. No hubo maquinaria: el trabajo se realizó con herramientas manuales, en terrenos inundables y de difícil acceso.

La importancia del canal era principalmente estratégica y comercial. Cartagena, como puerto clave del imperio español en América, necesitaba una conexión más eficiente con el interior del virreinato. Hasta ese momento, el transporte de mercancías dependía de rutas terrestres lentas y costosas.

Con el canal, se consolidó un eje de comunicación norte-sur que permitió transportar productos agrícolas, metales y mercancías hacia el Caribe y, desde allí, al comercio atlántico. La obra redujo tiempos de viaje y facilitó la circulación de bienes en una economía colonial en expansión.

-Mapa del canal del dique en la época de la colonia. Fuente: AguileRa (2006) con base en Cartografía y relaciones de ultramar, tomo V, autor Antonio de ARébalo.

El complejo funcionamiento del canal

Sin embargo, desde sus primeros años, el Canal del Dique enfrentó dificultades. La sedimentación, el crecimiento de vegetación y las variaciones del caudal del río Magdalena afectaron su navegabilidad, generando constantes interrupciones en el tránsito fluvial.

Durante el siglo XVIII, las autoridades coloniales intentaron mantener el canal operativo mediante intervenciones técnicas. Se construyeron inclusas, malecones y sistemas de contención para controlar el flujo del agua, aunque los resultados fueron irregulares.

A estas dificultades naturales se sumaron conflictos económicos. Sectores como arrieros y comerciantes terrestres promovieron bloqueos intencionales del canal, utilizando troncos y vegetación para impedir la navegación y mantener altos los precios en Cartagena.

Dos siglos de cambios en el Dique

A pesar de estos obstáculos, el Canal del Dique se mantuvo como una infraestructura clave. Su existencia permitió sostener la conexión entre el interior y la costa, aunque de manera intermitente.

En el siglo XIX, tras la independencia, el canal volvió a ser objeto de nuevos proyectos. En 1845, el ingeniero estadounidense G. M. Totten, junto a Casimiro Durán, inició trabajos de excavación para mejorar su trazado. Posteriormente, en 1867, se otorgó una concesión a la Compañía de Vapores del Dique de Cartagena, que buscaba garantizar la navegación comercial.

Durante el siglo XX, las intervenciones se intensificaron. En 1930 se dragaron 10,8 millones de metros cúbicos de sedimentos en un tramo de 88 kilómetros, mientras que en 1952 nuevas obras ampliaron el canal hasta alcanzar 114,5 kilómetros de longitud. En 1984, otra intervención duplicó su caudal y redujo sus curvas a 50.

Los cambios para traer el Canal del Dique al siglo XXI

Estos procesos reflejan una constante: la necesidad de adaptar una obra colonial a las exigencias de cada época. Desde su origen en 1650, el Canal del Dique ha sido intervenido de manera continua para mantener su funcionalidad.

Sin embargo, en 2010 un nuevo episodio marcó su historia. El desbordamiento del canal durante el fenómeno de La Niña inundó 30 mil hectáreas y afectó a cerca de 170 mil personas, evidenciando los riesgos acumulados tras siglos de modificaciones.

Esta situación fue un llamado de alerta para las autoridades nacionales y locales, que en los últimos 15 años han procurado que el canal siga siendo un eje clave de la navegación en el Caribe colombiano. En los últimos meses, gracias a un proyecto liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y concesionado a Ecosistemas del Dique, más de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos han sido removidos y se mantienen más de 120 kilómetros de diques activos, en una operación continua que permite el tránsito de más de 3.500 embarcaciones mayores al año.

En contexto: Canal del Dique: Gobernación del Atlántico participa en socialización del proyecto

Así lo confirmó en marzo un recorrido guiado de la obra en el que participaron la gobernadora del Sucre, Lucy García; de Bolívar, Juliana Solano (encargada); del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en el que se confirmó el estado de las obras en sectores como Calamar, Gambote y Pasacaballos, un corredor que sigue siendo estratégico para el transporte y la economía de la región.

El proyecto actual no solo se enfoca en la navegabilidad. Se trata del primer megaproyecto de restauración ambiental de gran escala en Colombia, con intervenciones que abarcan 435 mil hectáreas entre zonas continentales y marinas. Entre las obras previstas se incluyen dos complejos de esclusas en Calamar y Puerto Badel, diseñados para regular el caudal, controlar la intrusión salina y reducir el ingreso de sedimentos a la bahía de Cartagena.

A la par de las obras, se han atendido más de 300 servicios comunitarios y se han dispuesto ambulancias fluviales para responder a emergencias, ampliando la cobertura institucional en poblaciones ribereñas.

El Estudio de Impacto Ambiental, requisito clave para avanzar en las fases mayores del proyecto, registra un 41 % de avance, con levantamientos de información en el 67 % del área intervenida. Estos datos marcan el ritmo de una obra que busca beneficiar a cerca de 1,5 millones de habitantes en 19 municipios.

Así, el Canal del Dique entra en una nueva etapa. Una infraestructura nacida en 1650 sigue siendo intervenida casi cuatro siglos después, ahora bajo un modelo que combina ingeniería, restauración ambiental y decisiones de política pública que definirán su futuro.

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