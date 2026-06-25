¿Cuánto valen los jugadores de Colombia? Así está valorada la nómina de la Tricolor

Luis Díaz encabeza el ranking de los jugadores más costosos de la Selección, en una plantilla que suma cerca de 300 millones de euros

La Selección Colombia no solo ha comenzado con resultados positivos su participación en el torneo internacional que disputa en Norteamérica, con victorias 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 frente a RD Congo. También llega respaldada por una de las nóminas con mayor valor de mercado del continente.

Los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo reúnen una cotización que ronda los 302 millones de euros, mientras que otras mediciones de mercado la ubican cerca de los 349 millones de dólares. En ambos casos, las cifras reflejan el peso que han ganado los jugadores colombianos en algunas de las ligas más competitivas del mundo.

Los jugadores más valiosos de Colombia en 2026

La gran referencia económica del plantel es Luis Díaz. El extremo colombiano aparece como el jugador más valioso de la convocatoria con una cotización de 70 millones de euros, una cifra que lo coloca a considerable distancia del resto de sus compañeros.

Detrás del futbolista guajiro aparecen varios nombres que han consolidado su carrera en Europa. Luis Suárez está valorado en 28 millones de euros, mientras que Daniel Muñoz alcanza los 27 millones. Completan el grupo de mayor cotización Jhon Lucumí con 25 millones de euros y Richard Ríos con 22 millones.

La lista de los diez jugadores más costosos de la selección continúa con Juan Camilo Hernández (18 millones de euros), Dávinson Sánchez (16 millones), Jhon Arias (15 millones), Jorge Carrascal (11 millones) y Jhon Córdoba (10 millones).

Europa manda la parada en Colombia

La distribución de esos valores muestra una fuerte presencia de futbolistas ofensivos. Entre los diez jugadores mejor cotizados figuran cinco atacantes, tres defensores y dos mediocampistas.

Además, gran parte de esa valorización está asociada a la presencia de colombianos en clubes de alto nivel competitivo. Bayern Múnich, Benfica, Sporting de Portugal, Crystal Palace, Bologna, Real Betis, Palmeiras, Flamengo y River Plate son algunas de las instituciones donde actúan los convocados.

Más de la mitad del valor total del plantel proviene de jugadores que militan en Europa, especialmente en ligas como la Bundesliga, Premier League, la Serie A italiana y la liga portuguesa, mercados que tradicionalmente concentran algunas de las transferencias más importantes del fútbol internacional.

¿Cuál es el futbolista de menor valor en la plantilla?

En el otro extremo de la tabla aparecen varios referentes históricos del equipo. David Ospina registra una valoración cercana a los 200.000 euros, la más baja entre los convocados. También figuran con cifras moderadas jugadores de amplia trayectoria como Camilo Vargas, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Santiago Arias.

Otro dato relevante es la edad promedio del grupo, que se ubica en 30,1 años, una cifra que combina la experiencia de referentes consolidados con futbolistas que atraviesan el mejor momento de sus carreras.

Según Transfermarkt, Colombia ocupa el cuarto lugar entre las selecciones de Conmebol en valor de mercado, por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay. A nivel global aparece alrededor del puesto 21 entre los combinados nacionales más valiosos.

Mientras la Tricolor se prepara para enfrentar a Portugal el próximo 27 de junio, las cifras confirman la dimensión internacional de su plantel. El valor de mercado no garantiza resultados en la cancha, pero sí evidencia el crecimiento del futbolista colombiano en escenarios de máxima exigencia.

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Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Bravo Colombia, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente

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