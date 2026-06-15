- El renacimiento del Magdalena: El viaje de Mompox desde el realismo mágico hasta los cruceros de lujo

La población vive un nuevo impulso gracias a los cruceros de AmaWaterways y proyectos de la Gobernación que lo impulsan internacionalmente

A Mompox no se llegaba por casualidad, se llegaba por terquedad. Durante siglos, este tesoro colonial de Bolívar, anclado en una isla fluvial en medio del río Magdalena, permaneció suspendido en el tiempo, resguardado por las aguas y protegido del ruido del mundo. Gabriel García Márquez lo dejó por escrito: “Mompox no existe, a veces soñamos con ella, pero no existe”. Sin embargo, el mundo parece haber despertado de ese sueño.

La prestigiosa Go World Travel Magazine incluyó recientemente a Mompox entre los destinos culturales más fascinantes para visitar, confirmando lo que los locales han sabido durante generaciones: que la historia de Colombia no solo se lee, también se navega.

Este reconocimiento internacional no es producto de la casualidad. Coincide con un momento clave para el departamento de Bolívar, que ha vuelto a mirar hacia el río Magdalena como eje de desarrollo turístico, cultural y económico. La Gobernación de Bolívar lidera una estrategia para fortalecer la conectividad de los municipios ribereños y devolverle al río parte del protagonismo que perdió con el paso de los años. Pero uno de los grandes protagonistas de este nuevo capítulo tiene nombre propio: AmaWaterways, la compañía de cruceros fluviales que decidió apostar por Colombia.

El sello de AmaWaterways: del Danubio al Magdalena

Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo en Mompox, basta con revisar la trayectoria de AmaWaterways. Fundada en 2002 por Rudi Schreiner, Kristin Karst y Jimmy Murphy, la compañía se ha consolidado como una de las principales operadoras de cruceros fluviales de lujo del mundo, con rutas en algunos de los ríos más emblemáticos de Europa, Asia y África.

Rudi Schreiner junto a Kristin Karst y Jimmy Murphy, fundadores de AmaWaterways.

Su llegada al Magdalena marcó un hito para la región. Se trata de la primera línea internacional de cruceros fluviales de lujo que opera rutas regulares en Sudamérica. Para ello desarrolló dos embarcaciones especialmente diseñadas para las condiciones del río colombiano: el AmaMagdalena y el AmaMelodia.

Estos barcos funcionan como hoteles boutique flotantes con capacidad para menos de 70 pasajeros. A bordo, los viajeros encuentran suites con balcón, espacios de bienestar, gastronomía inspirada en sabores colombianos y experiencias pensadas para un turismo más pausado y cultural. Los recorridos conectan Cartagena y Barranquilla, teniendo a Mompox como uno de los puntos más importantes del itinerario.

La apuesta de la Gobernación de Bolívar para recibir al turismo internacional en Mompox

La llegada de turistas internacionales exige mucho más que un destino atractivo. Por eso, la Gobernación de Bolívar ha impulsado proyectos enfocados en mejorar la infraestructura y fortalecer la experiencia de quienes visitan la región.

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Las iniciativas incluyen mejoras en espacios públicos, adecuación de muelles, fortalecimiento de la oferta turística y programas de capacitación para comunidades locales, con el objetivo de que los beneficios económicos lleguen directamente a los habitantes del territorio.

Entre los planes de la gobernación, también está el mejoramiento del puerto de Magangué.

La apuesta busca que quienes desembarquen en Mompox recorran sus calles coloniales, visiten talleres de filigrana, conozcan la riqueza patrimonial de sus iglesias y se acerquen a la gastronomía local. En otras palabras, que el turismo se convierta en una herramienta de desarrollo para la comunidad.

El reconocimiento que vuelve a poner a Mompox en el mapa

Precisamente ese equilibrio entre patrimonio, cultura y autenticidad fue uno de los aspectos destacados por Go World Travel Magazine. La publicación resaltó la arquitectura colonial de Mompox, su legado histórico, la tranquilidad de sus calles y la posibilidad de vivir una experiencia alejada del turismo masivo.

También recordó la importancia de esta población en la historia del país. No en vano, Mompox fue una de las primeras ciudades de la antigua Nueva Granada en declarar su independencia de España en 1810, convirtiéndose en un escenario fundamental de la historia republicana.

Lo que más llama la atención de este reconocimiento es que llega en un momento en el que el municipio vuelve a ocupar un lugar central dentro de la conversación turística nacional e internacional.

El río vuelve a conectar a Colombia

Lo que hoy ocurre en las orillas del Magdalena parece cerrar un ciclo histórico. El mismo río que durante siglos conectó regiones, transportó mercancías e inspiró algunas de las páginas más memorables de la literatura colombiana vuelve a convertirse en protagonista.

La combinación entre las inversiones impulsadas desde la Gobernación de Bolívar y la llegada de operadores internacionales como AmaWaterways demuestra que el potencial turístico del país sigue encontrando nuevas formas de proyectarse al mundo.

Mompox ya no es solamente ese lugar mítico que parecía existir entre la realidad y la ficción. Hoy vuelve a estar en el radar de viajeros internacionales que buscan experiencias auténticas, historia viva y la posibilidad de descubrir una Colombia diferente, navegando por las mismas aguas que ayudaron a construir el país.

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