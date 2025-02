El gran yacimiento petrolero con el que Milei puso a Argentina por encima de Ecopetrol y sus socios

.Publicidad.

El espectacular repunte de la industria petrolera de Argentina tiene dos nombres propios: fracking y el yacimiento Vaca Muerta. Se trata de un yacimiento petrolero en la cuenca de Neuquén en la Patagonia con un gran potencial por sus reservas de sus 16.000 millones de barriles.

La llegada de Milei a la Presidencia significó un salto cualitativamente: logró pasar a un 55 % en petróleo y 50 % en gas de la producción nacional en 2024, equivalente a 453 barriles por día

Desde el arranque Javier Milei se propuso fomentar la exploración petrolera. Impulsó reformas para hacer crecer la inversión con incentivos fiscales; simplificó y redujo los impuestos a la producción y comercialización, y ha aprobado una legislación que permite la remisión de utilidades al exterior después de tres años.

Los petroleros que más se han beneficiado

La economía va creciendo al 3,9 %, el sueño del millón de barriles va por buen camino, y los grandes beneficiarios han sido los petroleros presentes en Vaca Muerta, poderosos aportantes de la campaña de Milei. Entre ellos el grupo italo-argentino Techint con Tecpetrol de Paolo Rocca, poseedor de una fortuna de USD 5.800 millones (Forbes, en tiempo real). Fue él quien hizo la apuesta más fuerte por Milei.

Le dicen soto voce en Buenos Aires “presidente del club del petróleo” y obtuvo el premio mayor: un hombre suyo, Horacio Marín, fue llamado a conducir YPF, la petrolera más grande del país

Tecpetrol está en Vaca Muerta, en Fortín de Piedra, un yacimiento de gas no convencional en 243 Km2 que se desarrolló en 18 meses con una inversión de USD 2.000 millones y está produciendo 21 millones de m3 /d. Rocca siempre ha mostrado su interés en YPF donde es dueño de un porcentaje del paquete accionario en manos de privadas, como el mexicano Carlos Slim y el fondo de inversión Black Rock, casi un 7 %. Milei les quiere dar más juego para avanzar contra el 51 % en poder del Estado.

Por ese camino van los los Bulgheroni que tienen Panamerican Energy, PAE, y son grandes protagonistas en Vaca Muerta. Es una de las familias más ricas de Argentina y fue visible el apoyo de Alejandro Bulgheroni a Milei. Con su hermano Carlos lideraban el grupo que ahora está en cabeza suya con una fortuna de USD 4.900 millones – tiempo real Forbes-. Tras la muerte de Carlos en 2016, Marcos, hijo de Carlos es el CEO del grupo. PAE tiene como accionistas a los Bulgheroni con Bridas, a la británica BP y la empresa china Cnooc. En Vaca Muerta produjeron en diciembre 15.000 bpd, ampliaron infraestructura y preparan grandes inversiones en transporte de crudo.

Alejandro y Carlos Bulgheroni

El que está tomando delantera en esa formación de hidrocarburos no convencionales es Miguel Galuccio, un ex -CEO de YPF que ahora lo es de su petrolera Vista. Compró la participación que tenía la alemana Wintershall ampliando fuertemente su presencia a tal punto que en diciembre fue el segundo gran productor con 74.000 bpd, entre otras áreas en Bajada de Palo Oeste (59.000 bpd) solo superado por YPF que, como operador, mantiene su liderazgo de producción de petróleo no convencional, concentrando el 54 % de ella con 238.000 bpd, un 20% por encima del último año.

Una mujer ha logrado otra gran remontada en Vaca Muerta. La dueña de Pluspetrol, Edith Rodríguez de Rey es, según Forbes, la mujer más rica de Argentina con una fortuna superior a los USD 1.700 millones. Pocos conocen su rostro, en 2005 quedó viuda del fundador de Pluspetrol, el ingeniero Luis Alberto Rey. Junto con sus tres hijos, tiene el 70 % de las acciones de la petrolera que en La Calera produjo 23.000 bpd. Em octubre dio el gran golpe al adquirir por USD 1.700 millones el 70 % de los activos de Exxon Movil.

Junto con los billonarios argentinos, las multinacionales se mantienen firmes en esa formación de la Patagonia. Shell puso sus nuevas inversiones y la producción en manos de Germán Burmieste, la angloholandesa en diciembre fue tercera en producción en Sierras Blancas y Coirón Amargo (21.000 bp), según el informe de Aleph Energy.

Michael Wirth, presidente y CEO de Chevron, mantiene una presencia fuerte en la región, en los campos de Loma Campana, en sociedad con YPF, y en El Trapial, al norte de Neuquén. Petronas, acrónimo de Petroliam Nasional Berhad, fundada en 1974, que ha impulsado su producción tras aliarse con YPF en la zona La Amarga Chica.

Gabelas a las grandes inversiones

Si las multinacionales se quedan y las petroleras locales anuncian inversiones es porque las condiciones son más favorables. El año pasado el gobierno de Milei puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), un programa destinado a captar inversiones que superen los USD 200 millones, con beneficios fiscales y aduaneros por 30 años. Reduce el impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %, permite la devolución acelerada del IVA y exime del pago de derechos de importación y exportación a sectores estratégicos como la agroindustria, la minería, la energía y la tecnología.

El cuello de botella del transporte ha encontrado en el Rigi un buen apoyo. Entre los proyectos más relevantes se encuentra la expansión del Oleoducto Oldelval y el gasoducto Vaca Muerta Sur. Los primeros en adherirse al Rigi destaca este último, es una iniciativa para este último encabezada por YPF en alianza con siete petroleras, con una inversión de hasta US$3.000 millones. Su propósito es duplicar las exportaciones de crudo de Argentina para 2026. Este plan, que involucra a empresas como PAE, Vista y Pampa Energía, contempla la construcción de un oleoducto de 440 kilómetros que conectará Allen con Punta Colorada, en Río Negro.

Por otro lado, Southern Energy, conformada por YPF, PAE y Golar LNG, también se acogió a Rigi para un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, con una inversión total de USD 7.000 millones. El buque de licuefacción de gas natural licuado (GNL), “Hilli Episeyo”, se instalará en Río Negro, que le permitirá a la industria y a la Argentina dar el primer paso para posicionarse como un nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL a partir de 2027.

Contrasta con la realidad de Colombia en manos de Petro, quien es enemigo declarado del fracking al punto de querer incluso vender la operación de Ecopetrol en Estados Unidos, en la cuenca Permian, donde se está produciendo el 13 % del total nacional. Milei y Petro están en polos opuestos frente la exploración petrolera y el cambio climático y el argentino sin consideración alguno solo piensa en cómo crecer la economía, una tarea en la que el petróleo marca la diferencia.

