La marca de ropa para mujer que creó Ana María Estupiñán con la que tambien llena su cuenta bancaria

.Publicidad.

Si hay una actriz querida hoy en día, esa es Ana María Estupiñán. No solo por su papel de Michelle Durango en la novela de Rigo, ha logrado este cariño. Desde que la joven actriz empezó a aparecer en la tv, siempre ha demostrado ser una persona cargada de carisma. Y es que, además de talentosa, la actitud que tiene hacía los demás, hace que cualquiera quede encantado con ella. Ahora bien, es indiscutible su calidad a la hora de actuar, pero además de ello, la mujer es toda una empresaria. El negocio de Ana María Estupiñán está dedicado a la venta de ropa, claro que al igual que ella, tiene un gran plus.

El negocio de Ana María Estupiñán actriz de la novela de Rigo

Aunque no todo el mundo lo conoce, este proyecto fue creado hace muy poco tiempo. Inició en el año 2022 y surgió con el fin, no solo de generar ventas, sino también resaltar a la mujer. Aunque no es una gran tienda de ropa, si tiene prendas exclusivas y que no manejan un precio exagerado. Todo lo contrario, el negocio de Ana María Estupiñán tiene varios artículos a un precio asequible, además de tener un gran diseño. El nombre de la marca de ropa de la actriz es Ame by Ana. Hasta el momento es solo una tienda virtual, y son contados los productos que se pueden conseguir.

..Publicidad..

|Le puede interesar El millonario premio que se llevo el imitador de Carin León, ganador de Yo me llamo

...Publicidad...

Las prendas de mayor costo son sus sweaters y buzos. El precio de la mayoría de ellos es de $130.000. También hay algunas prendas con valores de $70.000, $98.000 e incluso $50.000. Pero si hay algo llamativo del negocio de Ana María Estupiñán, es como relacionan las tallas. Lo hacen de la siguiente manera: para talla S-soñadora, para talla M-mágica, para talla L-linda y para talla XL-extralinda. Y es que, este proyecto tiene como fin poder resaltar la belleza de todas las mujeres. El lema de la marca de ropa es "celebra las diferencias que te hacen única". Sin duda alguna, un proyecto con todo el sello de la actriz.

....Publicidad....

Como si fuera poco, sus prendas buscan impulsar la economía sostenible. Parte de las prendas que venden están hechas con algodón recuperado y botellas PET. Finalmente, la mujer sabe de su reconocimiento y es su propio modelo, un negociazo de la querida actriz.

Vea también: