El millonario premio que se llevo el imitador Carin León, ganador de Yo me llamo

Esta temporada de Yo me llamo tuvo grandes concursantes que aspiraban a ser el mejor imitador de su cantante. La competencia era muy apretada y cualquier error podría sacarlos de la carrera por el gran premio de Yo me llamo. Tras una gran cantidad de capítulos intensos y batallas únicas, llegó la gran final para conocer al ganador de Yo me llamo. Dentro de los competidores estaban Luis Miguel, Miguel Bosé, Shakira y Carin León. Eso sí, el público colombiano fue el encargado de decidir al mejor imitador de esta temporada.

Carin León, el gran ganador de Yo me llamo

Las votaciones arrancaron el 7 de diciembre, las cuales definieron al ganador de Yo me llamo el pasado 11 de diciembre. Escoger al mejor no sería fácil, los diferentes imitadores habían conquistado al público colombiano. Sin embargo, hubo uno que logró sobresalir por encima de sus demás compañeros. Se trata del imitador del cantante de música regional mexicana se llevó el gran premio de Yo me llamo. Juan Carlos Parra, quien le dio vida a Carin León, se convirtió en el campeón de esta edición. Por supuesto que con esta victoria, el hombre recibió un buen billete por parte de Caracol Televisión.

El premio destinado para el ganador de este año fue un total de 500 millones de pesos. Ahora bien, la mala noticia de esto es que, a esta cifra se le hace un descuento por concepto de ganancia ocasional. Esto significa un 20%, y aún así, sigue recibiendo un buen billete el ganador de Yo me llamo. Y es que, este hombre tiene la música corriendo por sus venas. Su padre es también imitador de artistas como Joan Sebastián y Vicente Fernández. Además de esto, esta temporada estuvo llena de grandes novedades y muchos premios. Fueron cientos de millones los que se llevaron varios participantes del programa de Caracol.

Sin duda alguna, esta novena temporada fue muy emocionante y contó con un nivel inigualable. Habrá que ver si su próxima edición contará con imitadores de tan alto nivel.

