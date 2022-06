La mano de los Char vuelve a la selección: Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Lorenzo

.Publicidad.

Después de que se confirmara que Nestor Lorenzo es el nuevo técnico de la selección Colombia, la información de quién será el que lo acompañará en la aventura rumbo al mundial de Canada, EEUU y Mexico 2026 también salió a la luz. Según fuentes oficiales, el nuevo asistente técnico de la selección es Luis Amaranto Perea, exdefensa de la selección. Y tras el anuncio muchos conocedores del futbol se han preguntado por qué Perea llegó a ser la mano derecha del nuevo DT.

Muchos éxitos al profesor Luis Amaranto Perea, estudioso y gran profesional; ahora como asistente técnico de la Selección Colombia y que hasta hoy nos acompañó como panelista del @VBarCaracol — Diego Rueda (@diegonoticia) June 3, 2022

-Publicidad.-

Es bien sabido que la carrera del exfutbolista en el banco de un equipo no es amplia. Hasta hace algunos meses era el entrenador del Junior de Barranquilla, equipo en el que no logró los resultados esperados y terminó siendo reemplazado por Juan Cruz Real, y hasta ahora no había vuelto a sonar para dirigir otro club y de la nada, es el nuevo asistente técnico de la selección.

La razón principal que dan algunos desde el interior de la Federación es que Perea conoce muy bien el interior del camerino de la tricolor, no solo por haber estado en el equipo durante mas de 10 años, sino porque ha trabajado con varios de los jugadores que actualmente están siendo convocados. Sin embargo, otros apuntan a que las influencias de algunos dirigentes del FPC pudo haber servido para que el turbeño obtuviera el puesto, principalmente la de los Char, quienes fueron sus jefes en su paso por el equipo tiburón.

Publicidad.

Se espera que Perea debute como asistente técnico en el próximo partido amistoso que tendrá la selección posterior al encuentro con Arabia Saudita, que según las ultimas noticias seria con Mexico. En él, también se podrá ver por primera vez a Nestor Lorenzo en el banco del equipo nacional.

Vea también: