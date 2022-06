Sacar a Pékerman para terminar contratando a su secretario, la ridiculez de la Federación

.Publicidad.

Se terminó la novela de la búsqueda de técnico para la selección, y el gran final fue que Nestor Lorenzo, el argentino que estuvo a las espaldas de Pékerman mientras este dirigió a Colombia, terminó siendo elegido para tomar el mando de la tricolor rumbo al mundial de Canada, EEUU y México 2026. Dicha noticia no fue del agrado de los puristas del futbol nacional, quienes pasaron de la euforia por tener en el banco a Gareca a quedar en el limbo después del anuncio de Lorenzo.

¡Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección! Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos. 💛💛💙❤️#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/SxKNQxtcRO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2022

Y es que si se mira, la experiencia de Nestor Lorenzo al frente de un equipo no es tan amplia como se creería. Sí, trabajó de la mano de Pékerman desde el 2006 hasta el 2018 como asistente técnico, incluso antes cuando fueron los encargados de dirigir a la selección argentina sub-20 en el 2000. Pero él, en solitario, empezó su carrera como técnico hace apenas un año, en el Melgar de Perú, y si bien logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana de este año, el futbol peruano no es que sea el mas competitivo y tampoco da un peso importante en la hoja de vida.

Sin embargo, aquí lo que más jaló a los directivos de la Federación a decirle sí al argentino fue, obviamente, su cercanía con el estilo de juego de Pékerman, quien por medio de la posesión de balón clasificó a Colombia a dos mundiales consecutivos. Además, Nestor Lorenzo ya tiene un conocimiento real de la selección Colombia, sus jugadores, su capacidad de juego, su quiebre, y podría llegar a potenciar esos puntos.

Lo que sí es cierto es que no hay duda que mientras no lleguen los resultados positivos, desde su dirección, Nestor Lorenzo seguirá siendo reconocido como el asistente de Pékerman, a quien pudieron haber contratado cuando se fue Queiroz, pero prefirieron a Reinaldo y después se lo dejaron robar de Venezuela. Ojalá no le salga el tiro por la culata a Jesurún y Lorenzo le dé la razón para su contratación, de lo contrario habría sido mejor fichar a cualquier otro técnico, en vez de arruinar todo lo que hizo Jose Nestor con la sombra de su asistente.

