La maniobra de Laura Sarabia con los pasaportes que iba a beneficiar a Thomas Greg y terminó enredándola

La entonces canciller Laura Sarabia preparó cuidosamente el terreno para prender alarmas en un escenario de caos frente a la fabricación oportuna de los pasaportes de los colombianos y plantear como única posible salida: la extensión del contrato, vía Urgencia manifiesta, a Thomas Greg & Sons.

La llegada del Pastor Saade a la Casa de Nariño le echó a perder los planes

Esto se deriva de la Comunicación Confidencial de la Embajada de Portugal en Colombia enviada al Ministerio de Relaciones de Colombia el 24 de junio a solicitud de la Imprenta Nacional Casa de Moneda en la que informa de manera oficial el estado del proceso de contratación con esa entidad para la producción de los pasaportes que puso en marcha el excanciller Luis Gilberto Murillo desde el año pasado.

Laura Sarabia se adelantó a esta comunicación, muy posiblemente solicitada desde la Casa de Nariño, con una seguidilla de trinos el 20 de junio con el único propósito de enlodar a su antecesor, Luis Gilberto Murillo, y responsabilizarlo públicamente por los retrasos de cualquier lio con los pasaportes. Los ataques se le devolvieron como un bumerang.

La explosiva comunicación de la Embajada de Portugal que deja a mal parada a Sarabia

Acaba de conocerse una carta del 4 de junio de la Embajada de Portugal dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano que hasta el 6 de junio estuvo encabeza de la nueva canciller Yolanda Villavicencio titulada: Desarrollo del Proyecto del Acuerdo comercial entre Portugal y Colombia que deja en evidencia la poca diligencia de la entonces canciller Laura Canciller para materializar el contrato con los pasaportes.

¿Por qué Laura Sarabia le aplicó el Plan tortuga y no el acelerador a esta prioridad suya como Canciller? Este mismo interrogante encolerizó al presidente Gustavo Petro y llevó a sacarla del cargo y hablarle de la codicia en la carta de aceptación de su renuncia.

El lío de los pasaportes ha tocado también al excanciller Álvaro Leyva y su sucesor Luis Gilberto Murillo

Las fechas en el trámite del acuerdo con los portugueses dejan en evidencia a Sarabia

El 29 de enero de 2025 el presidente Petro nombró a Laura Sarabia como Ministra de Relaciones Exteriores en reemplazo de Luis Gilberto Murillo. A un mes de llegar al cargo, precisamente el 26 de febrero, Laura Sarabia fue informada que el Gobierno de Portugal habría aprobado los términos del acuerdo con Colombia mediante una publicación en su diario oficial, pero tenía un retraso de dos meses respecto al plan inicialmente previsto.

Una semana después, el 5 de marzo, una delegación del más alto nivel de la Imprenta Nacional y Casa de la Moneda de Portugal se reunió con Laura Sarabia. Esta reunión en la que también estuvo Sylvain Itté, Embajadora de Francia -país socio en el proyecto- fue clave ya que se firmó el acuerdo que, según lo que se habló en esa reunión, entraría en rigor el 1 de septiembre de 2025, tal como lo esperaba, y aspiraba, el presidente Petro.

La nueva canciller, Yolanda Villavicencio, y el pastor Saade se reunieron con la delegación de Portugal

El Gobierno de Portugal se comprometió con la canciller Laura Sarabia a que la personalización de los pasaportes estaría asegurada por la Imprenta Nacional de Colombia mientras que Portugal y Francia se asegurarían de la producción de los pasaportes. Todo parecía que iba andando según las fechas acordadas.

A pesar del viaje que hizo la delegación de Portugal a Bogotá a inicios de marzo para dejar andando el acuerdo, incluyendo reuniones con proveedores de los equipos de la personalización y de papel que incluyen los pasaportes, Laura Sarabia, reconocida como una funcionaria eficiente, esta vez hizo todo lo contrario: programar múltiples reuniones que resultaron dilatorias y no produjeron resultado alguno hasta que estalló el escándalo que la dejó en evidencia y forzó su renuncia.

Las trabas que puso la canciller Sarabia hasta que el Presidente la despidió

A pesar de que el Acuerdo estaba marchando, el 6 de marzo Laura Sarabia le comunicó a la delegación de Portugal que la Cancillería tenía algunos cuestionamientos frente al acuerdo. Sarabia habló del marco legal pues el firmado con el excanciller Luis Gilberto Murillo hacía referencia a “un convenio administrativo internacional”. Y le sumó otra objeción, más complicada de subsanar: el respaldo presupuestal para asegurar los 10 años que duraría el convenio.

Aunque Laura Sarabia creo un Comité Operativo cuya única función era acelerar el proceso de contratación con la Imprenta Nacional de Portugal para la elaboración de pasaportes, este comité realizó seis reuniones desde abril hasta junio sin producir resultados ni avance alguno. Y finalmente, en junio de 2025, la canciller Laura Sarabia concluyó que no existían condiciones materiales ni financieras que permitieran adelantar una licitación pública dentro del plazo disponible sin arriesgar el servicio de expedición de pasaportes, al tiempo que preparaba la declaratoria de Urgencia manifiesta con lo cual le abría inmediatamente la puerta a la ampliación del contrato con Thomas Greg & Son el 1 de septiembre.

El pastor Saade deja al descubierto a Laura Sarabia

Alfredo Saade fue nombrado como jefe de despacho del presidente Petro el 17 de junio y no fue difícil para él identificar que había una situación grave frente a lo que sucedía con la canciller Sarabia y la inexistencia de documentos firmados solo con un acuerdo de intenciones entre el Gobierno Nacional y la Casa de la moneda y la imprenta de Portugal. Por eso, Saade, siguiendo la directriz del presidente Petro, lanzó una rueda de prensa en Casa de Nariño anunciando que sería él quien tramitaría el acuerdo con el Gobierno de Portugal para que esto evitara que Thomas Greg & Son continuará con el contrato.

A su llegada como jefe de despacho a la Casa de Nariño, el pastor Saade dejó al descubierto a Sarabia

Laura Sarabia se defiende, pero las fechas no le colaboran

Laura Sarabia se movió rápido para evitar que la lupa cayera sobre ella, pero no lo consiguió. Haciendo uso de la función preventiva de la Procuraduría solicitó una visita para lo cual preparó un memorando con una línea de tiempo que mostraban sus actuaciones como Canciller frente al tema de los pasaportes. Pero la carta confidencial de la Embajada de Portugal no le favorece.

Hubo un vacío de cuatro meses en el que la negligencia por parte suya frente al tema fue más que evidente para lo cual no hubo explicación satisfactoria y el Presidente optó por despedir a la funcionaria en la que durante tres años depositó su confianza. Resultaba impensable que fuera precisamente ella quien defendiera un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons, contrariando una directriz presidencial. Petro no dudó en dejar caer un manto sobre ella y su honorabilidad al recomendarle en la aceptación de su renuncia no dejarse vencer por la codicia.

La dura carta de la Embajada de Portugal que responsabiliza a Laura Sarabia de lo sucedido con los pasaportes