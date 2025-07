- Al concejal de Bogotá que organizó la gira de Uribe Turbay en el barrio se le complicó su seguridad

Anuncios.

“La Unidad de Protección en cabeza de Augusto Rodríguez, no me protege, pero si me perfila”, fue la denuncia del Concejal de Bogotá Andrés Barrios del Centro Democrático, quien fue uno de los organizadores de la gira en el barrio Modelia de Fontibón, a la que asistió Miguel Uribe. Barrios y el edil Víctor Mosquera, fueron quienes acompañaron al Senador y precandidato presidencial, el pasado 7 de junio de 2025 a un recorrido por el barrio Modelia. Cuando fue objeto de un intento de asesinato en el parque El golfito de esta localidad a manos de un menor de 15 años de edad. Los dos políticos del Centro Democrático fueron quienes le dieron los primeros auxilios al precandidato Uribe Turbay mientras era trasladado en una ambulancia hasta la clínica Medicentro, donde fue estabilizado para luego ser trasladado a una institución de alta complejidad como la clínica santa fe donde se encuentra hospitalizado.

La vida del concejal Barrios se le complicó y la protección que esperaba de la unidad de Protección en cabeza de Rodríguez se le convirtió en un dolor de cabeza. Se vio obligado a denunciar que, se realizó un proceso de caracterización sobre su vida y su familia por parte de la Unidad Nacional de Protección, a través de unos videos suyos y de su familia que han sido publicados por la UNP en redes sociales, los cuales fueron utilizados en su contra sin previa autorización. Por esta razón, el cabildante ha dicho que hace responsable a la Unidad Nacional de Protección de lo que pueda llegar a suceder con su vida y la de su familia.

El cabildante, rechazó categóricamente la forma de como la UNP, hizo la recolección de sus datos personales para exponerlo en las redes institucionales de la Unidad Nacional de Protección el pasado 4 de julio, utilizando un video del Concejal y su familia. Con lo cual la entidad busca desmentir las denuncias hechas por Barrios en el sentido de que, la UNP había pedido al Concejal devolver el vehículo blindado que hace parte de esquema de seguridad.

Tras pedir la renuncia el pasado 10 de junio del director de la UNP Augusto Rodríguez Ballesteros, por las presuntas fallas en el esquema de seguridad del Senador Miguel Uribe Turbay que, según Barrios dio pie a que se atentara contra la vida del congresista que, hoy permanece recluido en la Clínica Santa Fe en cuidado intensivo con pronóstico reservado después de un mes de haber ocurrido el atentado en su contra.

En carta enviada al director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez, el Concejal Barrios responsabiliza al funcionario de lo que, le pueda pasar a él o su Familia por utilizar sus datos personales para hacer videos en contra suya. En respuesta al concejal Barrios la UNP publicó una carta.