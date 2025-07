- Con una Laura Sarabia derrumbada y sin el canciller checo se abrió en Praga la Embajada de Colombia

La excanciller logró eso si quedara su nombre en la placa del edificio y cabizbaja cortó la cinta junto a la Embajadora en un evento lánguido que no fue celebración

A sabiendas que su tiempo como canciller había llegado a su fin, Laura Sarabia canceló las comisiones de tres funcionarios del departamento de Europa –Protocolo, cultura y comercio- que la acompañarían a la apertura de la Embajada de Colombia en Praga el 4 de julio y autorizó solo el desplazamiento de su joven coordinador de redes Agustin Villegas, quien es contratista del Ministerio de relaciones y la ha acompañado en sus distintos cargos y de un fotógrafo.

Cóctel que se llevo acabo en la apertura de la embajada de Colombia en Praga.

Sarabia llegó en un vuelo desde Portugal y prefirió hospedarse en la residencia de la embajadora Solangel y no en un hotel para evitar a los medios de comunicación. No aceptó compromisos sociales. Por protocolo diplomático la inauguración a la que asistiría su homólogo checo Jan Lipavský debió sostenerse pero las circunstancia cambiaron radicalmente y quien representó al gobierno Checo fue el vicecanciller.

Laura Sarabia develando la placa en la apertura de la embajada de Colombia en Praga.

No hubo aplausos ni brindis y la ya entonces ex canciller estuvo breve tiempo sin atender con diligencia a los once embajadores que se hicieron presentes. Todo fue veloz. Su mente estaba en otro lado y quiso incluso adelantar el viaje de regreso planillado para este sábado 5 de julio. Quien asumió el rol de anfitriona fue la embajadora

La placa en el edificio con su nombre, una prioridad para Laura Sarabia

Antes de saberse cómo se desarrollarían los acontecimientos que llevaron a la ruptura del Presidente con quien fuera su persona de confianza antes de su salida del círculo de confianza para pasar a la Cancillería, Laura Sarabia cuidó, en coordinación con la oficina diplomática de Colombia en Praga, el texto de la Placa que quedaría en la sede que fue adquirida por el gobierno colombiano.

Insistió en que debía decir: La Excelentísima Señora Ministra de relaciones exteriores Laura Camila Sarabia Torres inauguró la nueva sede de la Embajada de Colombia en la República Checa. El nombre del Presidente de Colombia no aparece por ninguna parte como ocurre en cualquier edificio público de propiedad del gobierno de Colombia.

Placa de la embajada.

La preocupación y el rostro de una Laura Sarabia sombría que no pudo disimular ni para las fotos estaba más que justificada. La ruptura del Presidente Petro con ella fue radical y sin tregua. Con la llegada del Pastor Saade a la Casa de Nariño, quedó en claro que el proceso de contratación con La Casa de la moneda y la imprenta de Portugal no había avanzado y estaba en el mismo punto en el que lo había dejado el canciller Murillo como él lo hizo saber en su cuenta X cuando Sarabia intentó lavarse las manos. "Tras la firma del memorando de entendimiento en octubre, todo quedó estructurado y acordado para diciembre, a la espera de las validaciones finales de Portugal, que se confirmaron en febrero, cuando yo ya no ejercía funciones como canciller."

Canciller @laurisarabia, usted bien sabe, en su rol como jefe de gabinete tuvo pleno conocimiento del desarrollo del nuevo modelo de pasaportes. Tras la firma del memorando de entendimiento en octubre, todo quedó estructurado y acordado para diciembre, a la espera de las… https://t.co/CFcNoRlhJ2 — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) June 22, 2025

En los cuatro meses que estuvo en el encargo la canciller no se ocupó de echar a andar el proceso para sustituir definitivamente al consorcio de Thomas Greg & Sons, contrariando una directriz presidencial, con lo cual todo conduciría a tener que ampliarles nuevamente el contrato una vez concluya el actual el 30 de Agosto y el Presidente fue contundente en que no lo aceptaría, aduciendo urgencia manifiesta. ¿Tiene acaso esto que ver con la mención de la codicia que le hizo el Presidente a Sarabia en su fría carta de aceptación de su renuncia?

Trino de Petro.

Saade reconoció una situación grave y es la inexistencia de documentos firmados y que solo existe el acuerdo de intenciones entre los gobiernos con el compromiso de la Casa de la moneda y la imprenta de Portugal. Aunque la embajadora de ese país en Colombia Catarina Arruda quien está desde el 1 de junio del 2022, antes de la posesión del Pesidente Petro, regresa de vacaciones este lunes, el jefe de gabinete confirmó haber realizado unas mesas de trabajo sobre el tema en la Casa de Nariño y que una delegación de funcionarios portugueses aterrizarán en el país la semana entrante para formalizar el contrato.

El regreso de la canciller será tan lánguido como su último acto oficial en Praga y sus tiempos de gloria serán asunto del pasado. Tendrá que enfrentar una realidad jurídica compleja, con el ex coronel Feria dispuesto a prender el ventilador por el caso del polígrafo a su empleada doméstica Marelbys Meza por el que terminó judicializado, imputado por la Fiscalía, como una simple ciudadana.

