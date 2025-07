- Petro sacrificó a Laura Sarabia quien lo enfrentó tres veces en su efímero paso por la Cancillería

Con una fría respuesta y un buen viento y buena mar despidió a Sarabia a quien se encargó de empoderar y dejó partir recomendándole no dejarse atrapar por la codicia

En menos de 24 horas después de que el nueve jefe de despacho, el pastor Alfredo Saade, desautorizara desde la Casa de Nariño a la canciller Laura Sarabia en un tema tan álgido como el de los pasaportes, la Canciller decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia. Horas antes, Sarabia quien se encuentra en Praga, le comunicó vía teléfono su decisión a Petro que hacía una escala en Islas Canarias durante su viaje de regreso a Colombia tras su gira por España y Francia.

El pasado 2 de junio, Alfredo Saade, un empoderado jefe de despacho, convocó a una rueda de prensa en el jardín de la Casa de Nariño. Entre micrófonos y en propiedad declaró que, por órdenes que venían de arriba, la elaboración de los pasaportes se haría a través de la Imprenta Nacional con Portugal, un proceso que él venía adelantando y que cerraría de un plumazo en las próximas horas. Esto, en contravía a lo que había declarado Laura Sarabia sobre la decisión del Gobierno de continuar el contrato con Thomas Greg & Sons durante once meses más a partir de septiembre.

El pastor Alfredo Saade llegó a la campaña de Petro en 2021 vía Armando Benedetti con la promesa de que su movimiento cristiano Levántame contaba con 450 iglesias cristianas en el Caribe, y aunque en entrevista con Las Dos Orillas se le preguntó cuáles iglesias, Saade no dio ningún nombre.

La llegada de Saade a la campaña de Petro no pasó desapercibida y fue bastante cuestionada por su trayectoria política donde se ha puesto la camiseta de diferentes partidos tradicionales, pero terminó siéndole funcional a Petro como contrincante suyo en la consulta interna del Pacto Histórico junto a Francia Márquez, Arelis Urina y Camilo Romero, una unión clave para validar la candidatura del ganador Petro seguido por la vicepresidenta Francia que con su millón de votos consiguió la vicepresidencia.

Con la vacante de jefe de despacho vacía, Alfredo Saade aterrizó en ella empujado por Armando Benedetti a conoció en Barranquilla por medio del abogado Jaime Berdugo, actual viceministro del Interior, y hombre de confianza de Benedetti desde 2006 cuando era representante a la Cámara. Acá se lo contamos mejor: La jugada de Benedetti para colar al pastor Alfredo Saade como jefe de despacho de Petro

Alfredo Saade se estrenó en el cargo anunciando la nueva política de su jefatura: una transparente y que abriría las puertas la Casa de Nariño marcando un precedente frente a sus antecesores donde está incluida Laura Sarabia, primera jefa de despacho de Petro. Un día después Saade convocó una rueda de prensa, el Presidente le había dado la orden que era él el nuevo articulador de los pasaportes y debía buscar la manera de avanzar articulando el proceso entre la Imprenta Nacional y Portugal.

Un baldado de agua fría para Laura Sarabia quien ya había anunciado que contaba con el respaldo de Petro para renovar el contrato con Thos Greg & Songs para garantizar la elaboración de los pasaportes dado que el empalme con la Imprenta Nacional se demoraría alrededor de un año lo que pondría en jaque la fabricación de pasaportes.

Álvaro Leyva, quien fue el primer Canciller de Petro, siguió las indicaciones del presidente Petro de no permitir procesos con un solo oferente en la elaboración de pasaportes, actuó en consecuencia, pero esto terminó con graves consecuencias para su carrera, puesto que fue suspendido e inhabilitado por la Procuraduría. De igual manera, esto también le costó el trabajo a Martha Lucía Zamora, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y quien se opuso a la decisión desde un primer momento.

Una vez, Murillo tomó las riendas de la Cancillería el proceso tomó otro rumbo, puesto que el chocoano siempre se mostró más abierto a conciliar. Inicialmente, se trazó el objetivo de garantizar la expedición de los pasaportes para después de octubre de 2024, fecha en la que finalizaba el contrato con Thomas Greg, y para ello se decidió que la encargada debía ser la Imprenta Nacional con un socio extranjero privado. Un problema que heredó Laura Sarabia y que terminó costándole su salida del Gobierno.

La primera diferencia pública entre Laura Sarabia, recién fue nombrada como Canciller el 29 de enero de 2025, y el presidente Gustavo Petro tuvo lugar cuando Daniel Noboa ganó las elecciones de Ecuador. La canciller lo felicitó en el siguiente mensaje: “Felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz”.

Horas después, Petro se interpuso ante el mensaje y respondió con cuestionamiento las elecciones que daban como triunfador a Noboa exigiendo que se entregaran las actas de los comicios.

A esto se le sumó, cuando Laura Sarabia convocó a la Comisión asesora de Asuntos Exteriores en la que participan los expresidentes con el tema de la posible adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda como principal tema sobre la mesa. Algo que no cayó bien en el presidente quien en medio de un discurso a los estudiantes del Sena declaró lo siguiente: “Citaron a la Comisión Asesora. No. El jefe de las relaciones exteriores de Colombia soy yo”, fue la crítica que hizo Petro en un discurso con los aprendices del Sena.

Luego en la gira de Petro y Sarabia en China donde el país finalmente se adhirió a la Ruta de la Seda, la distancia entre ambos fue más que evidente que nunca como se le contamos aquí: Laura Sarabia terminó como ciudadana anónima en China lejos de Petro y de su rol como Canciller

A su llegada a China, Petro saludó a la canciller Laura Sarabia, pero el viaje terminó de agrietar la relación

Bastaron tres enfrentamientos para que Laura Sarabia tomara la decisión de renunciar al Gobierno, una decisión que le comunicó al Presidente mientras él se encontraba haciendo una escala en Islas Canarias tras su gira en España y Francia; una decisión que Petro no le objetó. En un frío mensaje le deseó buen viento y buena mar, no sin antes recomendarle no dejarse conquistar por la codicia, enemiga de la revolución y de la vida y enriquecerse con mucho estudio: