.Publicidad.

Rodolfo Hernández, ingeniero, empresario y político santandereano, además de alcalde de Bucaramanga del 2016 al 2019. Ya no es quién solía ser, pues ha tenido una mala racha, perdió las elecciones a la presidencia del 2022 y ahora la Procuraduría General dictaminó su destitución y también fue inhabilitado por 14 años. La decisión se tomó por el caso de corrupción Vitalogic, por un contrato de los rellenos sanitarios, rendición de cuentas de su alcaldía.

Pero su declive político no es todo, se venía lo peor, que se metieran con su familia. En un restaurante de Bucaramanga, el hijo de Rodolfo Hernández, Mauricio Hernandéz, se encontraba comiendo con su novia cuando un hombre desconocido lo golpeo por que su papá vendió el país: “Ayer estaba comiendo con mi novia, un perrito en cualquier lado de la ciudad, y una persona x, me dijo que porque habíamos vendido el país. Yo le dije que: ‘no había argumento para que lo dijera’. Lo entendí, sin embargo, él me agredió porque no se. Aquí está la consecuencia, un golpe en la cara”, dijo en un video que circula por redes sociales.

-Publicidad.-

El hijo de Rodolfo Hernández, se mostró con un ojo completamente cerrado, hinchado y morado, un golpe bastante fuerte. Además de estar triste y dolido por la situación, quiso dejar un mensaje a todos los colombianos: “A Colombia le quiero decir que no, él no vendió el país, él hizo lo que pudo por el país. Pero bueno, esos son algunos de los sentimientos de los colombianos, no importa… que Dios los bendiga y aquí estamos” expresó. Mauricio Hernandéz, estaba más preocupado por las críticas a su padre que por el golpe y quiso aclarar la situación de primera mano. El ingeniero aún no ha dado ninguna declaración al respecto.

Mauricio Hernández, hijo del excandidato presidencial @ingrodolfohdez, fue golpeado por razones políticas a su regreso al país, según lo aeguró él mismo. pic.twitter.com/bUXBs9055X — Ecolecuá (@lorenzolizarazo) May 28, 2023

|Ver también: Son el saco de boxeo de la gente: un pasajero cogió a golpes a empleado de LATAM

Publicidad.