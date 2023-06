Son el saco de boxeo de la gente: un pasajero cogió a golpes a empleado de LATAM

.Publicidad.

Un hecho común en los aeropuertos, es el constante conflicto de los viajeros con los empleados de las aerolíneas, en el país ya se han presentado diversas peleas que han quedado registradas en video. Lo lamentable del hecho, es que cada vez son más frecuentes y violentas. Así fue el más reciente caso de pelea en el aeropuerto de Santa Marta. Un pasajero alcoholizado agredió físicamente a funcionarios de la aerolínea LATAM. Situación injusta pues ellos siguen las directrices y terminan recibiendo la peor parte.

El video de la pelea en el aeropuerto se hizo viral, dura poco más de un minuto, en él se ve al hombre en un claro estado de embriaguez dando golpes a un empleado de LATAM, mientras las compañeras del trabajador y los acompañantes del sujeto tratan de separarlos, lo cúal es casi imposible. El pasajero se encuentra descalzo y aunque por momentos los separan, el hombre vuelve y embiste al trabajador. La razón, presuntamente le pidieron los documentos de identidad, al parecer el estado del sujeto desembocó una reacción violenta.

-Publicidad.-

En el aeropuerto de Santa Marta, un pasajero intentó eludir los controles de seguridad y terminó agrediendo a un empleado de LATAM. Las mujeres se esforzaron por evitar que se involucrara en una pelea con el trabajador de la aerolínea.



Pelea DE MALAS Clan del Golfo Sabroso Petro pic.twitter.com/WKzwORYIED — Actualidad Viral (@ActualidaViral) June 3, 2023

La fuerte pelea en el aeropuerto fue en presencia de todos y los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar: “¿En ese aeropuerto no hay policías?”, “¡Tienen que existir sanciones para este tipo de personas! ¡No vuelan nunca más en un avión y listo!”, “Lo qué pasa es que esa gente iba tomada, estaba en ese vuelo y eran unos ‘guisos’ tomando y creyéndose los dueños de todo” o “Gente sin educación. Sin documentación es obvio que no puede abordar un avión. Son requisitos. Punto”. Sin duda, lo evidente más allá del irrespeto de este hombre, fue que la Policía Nacional brilló por su ausencia, permitiendo que las cosas fueran a mayores. La eficiencia de los uniformados debe mejorarse.

|Ver también: ¿Todos son basura? La ‘influencer’ que participó en robo millonario en Cartagena

Publicidad.