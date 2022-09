La lección de humildad que le está dando Francia Márquez a Verónica Alcocer

.Publicidad.

En menos de dos meses de que su esposo Gustavo Petro se hubiese posesionado como presidente de los colombianos, Verónica Alcocer ya ha estado en dos de las ciudades más importantes del mundo, Londres y Nueva York. En la primera fue al funeral de la reina Isabel, en el segundo a acompañar a Petro en la Asamblea de la ONU. También estuvo por Noruega. Ahora Alcocer prepara viaje. Un viaje también exótico, caro, como es viajar a Japón. Alcocer irá en representación de su esposo, al entierro del asesinado primer ministro del país del Sol Naciente, Shinzo Abe.

Mientras Verónica le da la vuelta al mundo, Francia Marquez sigue conservando su natural bajo perfil. Es que hubo unas críticas en Twitter en donde destrozaban a la primera dama y se preguntaba la gente “¿Por qué no va a estos actos la Vicepresidenta? ¿Por qué Petro enviará a su esposa Verónica Alcocer a un funeral de Estado como el de la reina Isabel II? ¿Pa’ que está la vicepresidente (sic)? ¿Solo pa’ conseguir voticos y lástima en campaña? ¿Entonces si el presidente fallece, lo sucede su esposa?” Lo anterior lo escribió en twitter el congresista Miguel Polo Polo.

Para acabar de completa Francia Márquez ha hecho en los últimos días este tipo de comentarios: “Pero ahí he estado haciendo mi trabajo, yo no me puedo pasar solo viajando al exterior, yo tengo que ir a los territorios. He ido al Chocó, he ido a la Costa Pacífica nariñense, he ido a la Costa caucana, he ido al norte del Cauca y por supuesto he estado organizando mi equipo, mi estrategia de gobierno para poder avanzar y cumplirle al país con los desafíos que tenemos”.

Es que Francia ha decidido pasar a un segundo plano y darle absoluta prioridad a la gente que la escogió, los duros del Pacífico.

