¿Por qué lo mejor que le puede pasar a Atlético Nacional es perder todos los partidos que le restan?

El verdolaga no pierde desde que echaron al arriero y de seguir así van a terminar dejando a Sarmiento como DT oficial. No buscarán a nadie como las veces anteriores

No se sabe si es por suerte o porque verdaderamente Pedro Sarmiento esté haciendo un excelente trabajo; pero desde que el arriero Herrera dejó el banco de Atlético Nacional el equipo no ha perdido un solo partido, es mas, ha ganado todos sus encuentros. El primero fue victoria contra Jaguares 0-1, después goleada al Cali 3-0 y ahora logró llevarse los tres puntos frente a Patriotas. 9 de 9 para el nuevo técnico.

Sin embargo, estos buenos resultados podrían confirmar lo que muchos seguidores de Atlético Nacional piensan: que como en las ultimas dos contrataciones de técnico, en las que pusieron a un técnico interino y al final se quedaron con él, pueden hacer lo mismo con Sarmiento. El DT ya lleva un mes y los directivos no han hecho mucho esfuerzo por conseguir un reemplazo que valga la pena en el banco verdolaga, y eso pone a temblar a todos.

Amigos verdes 🟩⬜

¿Ustedes dejarían a Pedro Sarmiento como técnico en propiedad de Nacional? — Julián Céspedes (@JulianMCespedes) September 27, 2022

Ey ey ey calma muchachos pues, Pedro Sarmiento es DT INTERINO así como lo era El Arriero, el equipo merece un técnico en propiedad, no pequemos en emocionalismos que ya sabemos cómo no has ido...

Paciencia y coherencia que no nos gane la emoción — Jwillocv ✌️ (@Jwillocv) September 19, 2022

Sería una verdadera maldición que, por los buenos resultados, los dueños de Atlético Nacional decidan mantener a Pedro Sarmiento como técnico y lo oficialicen. Ya quedó claro que esos 'procesos' se convierten en simples monedas al aire, esperando que puedan cumplir con los objetivos y llevar al verde a ganar un campeonato.

Las directivas de Atlético Nacional deberían ser un poco mas serias y entender que el equipo no necesita mas pañitos de agua tibia sino un entrenador de peso como los que contrataban antaño. Es que no se sabe como el mejor club del país paso de tener técnicos como Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda o el Sachi Escobar, a intentar que quienes dirigen a las inferiores dirijan el equipo titular. Esperemos que no pase lo mismo con Sarmiento.