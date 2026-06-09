- La jugada internacional de la Alcaldía de Cali que busca traer más inversión y empleo para la ciudad

De la COP16 a la Cumbre Mundial de Ciudades en Singapur, la capital vallecaucana busca atraer inversión, turismo y empleo de la mano de Alejandro Eder

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que hablar de Cali por fuera de Colombia venía acompañado de una pregunta incómoda: ¿qué le pasó a la ciudad? La violencia, el estallido social y la pérdida de aquel civismo, que alguna vez la caracterizó, terminaron afectando su imagen. Sin embargo, mientras muchos seguían mirando al pasado, la actual administración decidió jugar una partida distinta: volver a conectar a Cali con el mundo.

Para el alcalde Alejandro Eder, la internacionalización no es un asunto de prestigio ni de fotografía institucional. Es una apuesta económica. Por eso, desde el inicio de su gobierno se propuso llevar a Cali nuevamente a los escenarios globales. La COP16 fue el primer gran paso y ahora la ciudad se prepara para participar en la Cumbre Mundial de Ciudades de Singapur, uno de los encuentros urbanos más importantes del planeta.

La invitación no llegó por casualidad. Cali se postuló hace dos años al Premio Lee Kuan Yew, considerado uno de los máximos reconocimientos mundiales en urbanismo. Aunque no obtuvo el galardón, sí alcanzó la fase semifinalista, lo que llamó la atención de los organizadores y le permitió ingresar al grupo de cerca de 180 ciudades invitadas al encuentro.

Para Eder, el hecho de que Cali comparta escenario con algunas de las urbes más importantes del mundo es una señal de que la ciudad empieza a recuperar protagonismo internacional.

Ciudad Paraíso, la carta de presentación de Cali

Uno de los proyectos que más interés ha despertado fuera del país es Ciudad Paraíso, la ambiciosa intervención urbana que busca transformar sectores históricamente golpeados como El Calvario y San Pascual.

Las intervenciones se concentran principalmente en zonas como El Calvario y San Pascual, durante años consideradas algunas de las áreas más complejas de la ciudad.

Lo que durante años fue considerado una de las principales "ollas" de la ciudad hoy vive una transformación profunda. En la zona ya opera la sede de la Fiscalía, avanza la construcción de la terminal central del MÍO y se desarrollan varios proyectos residenciales privados. La administración considera que este proceso demuestra cómo la renovación urbana puede convertirse en una herramienta para impulsar el desarrollo económico y social.

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A esta estrategia se suma la recuperación de sectores tradicionales como el Barrio Obrero, otro de los proyectos que la delegación caleña llevará a Singapur como ejemplo de transformación urbana.

Pero el viaje no solo busca mostrar resultados. También pretende aprender. La ciudad espera avanzar en acuerdos de cooperación relacionados con sostenibilidad, manejo ambiental y renovación urbana, tomando como referencia a Singapur, uno de los modelos más exitosos del mundo en planificación y desarrollo.

Las cifras que respaldan la apuesta

Para quienes consideran que la internacionalización es únicamente una vitrina política, la Alcaldía responde con números.

Según las cifras entregadas por la administración distrital, Cali pasó de recibir menos de dos millones de turistas al año en 2023 a registrar 3,1 millones de visitantes durante el último año. De ellos, 350.000 llegaron desde el exterior.

Gran parte de ese crecimiento se explica por la realización de eventos internacionales. La COP16 reunió a más de 25.000 delegados provenientes de 170 países y posicionó a la ciudad como uno de los principales escenarios de discusión ambiental del planeta.

También han ganado protagonismo eventos deportivos como la Maratón de Cali, que pasó de convocar 10.000 corredores de 25 países en su primera edición a reunir 20.000 atletas provenientes de 49 naciones en apenas un año.

La apuesta por abrir la ciudad al mundo también ha tenido efectos económicos. De acuerdo con la Alcaldía, en los últimos años se han atraído cerca de 120 millones de dólares en inversión extranjera directa y más de 12 millones de dólares en cooperación internacional para distintos proyectos de desarrollo.

Del reconocimiento internacional al empleo

Sin embargo, Eder insiste en que el objetivo final no es acumular invitaciones ni aparecer en foros internacionales. La meta es mejorar la calidad de vida de los caleños.

La ecuación, según explica, es sencilla: más turistas generan más consumo; más inversión atrae nuevas empresas; y más empresas significan más empleo.

La administración asegura que esos resultados ya empiezan a reflejarse en algunos indicadores. Cuando inició el actual gobierno, la tasa de desempleo de Cali se ubicaba en 11,5 %. Hoy, según las cifras presentadas por el Distrito, ronda el 7,9 %.

Por eso, la participación en la Cumbre Mundial de Ciudades va mucho más allá de un viaje institucional. Hace parte de una estrategia que busca cambiar la narrativa de una ciudad que durante años fue noticia por sus dificultades y que ahora intenta posicionarse como un referente de transformación urbana, sostenibilidad e inversión.

La misma Cali que alguna vez se preguntó qué había pasado con ella parece estar encontrando una nueva respuesta: salir al mundo para volver a crecer desde adentro.

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