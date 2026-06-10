- Colombia rompe récord y se convierte en el país con más días festivos entre los países desarrollados

El país suma 19 festivos y 15 días hábiles de vacaciones: 34 días de descanso, una cifra que supera a los países de la OCDE incluidos Japón y Alemania

Con la sanción de la Ley 2578 de 2026, de autoría del exrepresentante a la cámara Wilmer Castellanos, que declara el 9 de julio como el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, confirmó que es uno de los países con más días de descanso en el mundo.

Al sumar los 19 festivos con los 15 días hábiles de vacaciones tenemos la nada despreciable suma de 34 jornadas de descanso anuales. Eso sin contar los domingos. De ese modo, el país se fortalece como unos de los países con más días festivos entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El nuevo día feriado en Colombia, debido a que cae un jueves este año, se trasladará al lunes 13 de julio. De ese modo, el país no solo rompe su propio récord en festivos, sino que le gana a Japón y Lituania, ambos con 17 días festivos, Eslovaquia con 15, Corea del Sur con 14, Luxemburgo y Turquía con 14 y Bélgica con 13 días feriados en sus calendarios oficiales.

En el otro extremo del listado publicado por la OCDE el pasado 1 de junio, aparecen Canadá con 4, Suiza con 5 y Alemania, Dinamarca, Suecia y México con 7 días festivos anuales respectivamente.

Este contraste entre las naciones hace evidente los dos modelos diferentes que existen en la distribución del tiempo libre a nivel mundial: mientras Colombia puntea los días de descanso en el listado de la OCDE, algunos países con economías mucho más fuertes a nivel mundial privilegian el trabajo ante los días libres.

A pesar de que Colombia se ubica en el top de países con más descanso, algunos países europeos nos superan a la hora de descansar del trabajo. Francia tiene 30 días de vacaciones legales y 11 días feriados, sumando de ese modo 41 días libres a lo largo del año.

Según datos de Ocde, Colombia se encuentra entre los países de menor generación de valor por horas trabajadas dentro de la organización, colocando al país cerca de US$21 por hora, una cifra inferior al promedio de la organización, que es de US$71.

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