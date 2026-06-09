Amparo Grisales fue la primera persona en usar la camiseta amarilla de la Selección Colombia. Esta es la historia

En 1985, la Federación Colombiana de Fútbol apostó por la modelo para promocionar el uniforme que sentó las bases de la identidad tricolor hasta la fecha

Mucho antes de que “El Pibe” Valderrama llevara la camiseta amarilla de Colombia a convertirse en el símbolo de una generación histórica o de que James Rodríguez la usara como goleador del Mundial de Brasil 2014, una diva colombiana la vistió: Amparo Grisales.

Corría 1985, cuando la actriz y modelo caldense, que atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera artística, fue elegida para protagonizar la campaña promocional de la nueva indumentaria amarilla de la Selección. Aquellas fotografías terminaron convirtiéndose en un registro histórico porque mostraron el nacimiento de una identidad visual que años después sería reconocida dentro y fuera del país.

La historia resulta llamativa porque no fue un futbolista, un entrenador o un dirigente quien presentó la nueva imagen del equipo nacional. Fue una de las mujeres más populares de la televisión colombiana de la época.

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Amparo Grisales y el uniforme que cambió la imagen de Colombia

En la primera mitad de la década de 1980, la Federación Colombiana de Fútbol impulsó una renovación de la imagen de la Selección. El objetivo era fortalecer la relación entre el equipo nacional y los colores de la bandera colombiana.

La propuesta fue desarrollada por la diseñadora María Elvira Pardo, quien creó una indumentaria inspirada directamente en el amarillo, azul y rojo del pabellón nacional. El diseño incluía detalles tricolores en mangas y cuello, un elemento distintivo para la época.

Fue entonces cuando apareció Amparo Grisales como modelo de la campaña.

Las imágenes promocionales la mostraron luciendo las nuevas prendas oficiales de la Selección Colombia, convirtiéndose en la primera personalidad reconocida que encabezó la difusión pública de aquella transformación estética. Aunque el uniforme principal de ese momento conservaba una camiseta roja acompañada por pantaloneta azul y medias amarillas, el proyecto sentó las bases de lo que después se consolidaría como la identidad tricolor del seleccionado nacional.

Con el paso de los años, el amarillo terminaría convirtiéndose en el color predominante y en el símbolo más reconocible del fútbol colombiano hasta convertirse en la popular fiebre amarilla que se toma las calles del país cuando el equipo juega.

Curiosidades de la primera camiseta amarilla que usó la Selección Colombia:



1. Fue hasta 1985

2. Ochoa Uribe quería dar más identidad

3. La diseñó María Elvira Pardo, nada tenía que ver con fútbol.

4. La modeló Amparo Grisales



Acá la historia



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Del uniforme de 1985 a los camerinos de Francia 1998

La historia de Amparo Grisales con el fútbol no terminó cuando posó para las fotografías promocionales de 1985. Aquel fue apenas el pitazo inicial de una relación que volvería a cruzarse con la Selección Colombia años después.

En 1998, durante el Mundial de Francia, la actriz regresó al entorno futbolero como parte de la cobertura de los canales 1 y A. Mientras Iván Mejía asumía los comentarios y Luis Alfredo Hernández encabezaba las transmisiones, Grisales fue incorporada para realizar informes especiales y mostrar el ambiente que rodeaba el torneo.

La apuesta buscaba sumar una figura reconocida del entretenimiento a una de las mayores citas deportivas del planeta. Sus apariciones incluían recorridos por París y reportajes previos a los encuentros de la Selección, en una época en la que la televisión colombiana disputaba un verdadero clásico por la audiencia ante la inminente llegada de los canales privados y las mujeres estaban lejos de los equipos informativos encargados de las transmisiones.

Su participación generó comentarios divididos, pero logró captar la atención de los televidentes. Una encuesta de la época registró que las notas de Amparo Grisales alcanzaron un 11,8 % de recordación, ubicándose entre los elementos más destacados de aquellas transmisiones mundialistas.

Amparo Grisales en la planta baja del estadio de la Mosson entrevistando a Léider Preciado https://t.co/0ZduwHhpBL pic.twitter.com/nzYsER1yvL — Profesor (@TeacherDios) May 5, 2026

Las polémicas que también marcaron su paso por el mundo del fútbol

Como ha ocurrido en distintos momentos de su carrera, la presencia de Amparo Grisales en escenarios relacionados con el fútbol tampoco estuvo exenta de controversias.

Uno de los episodios más recordados ocurrió precisamente durante el Mundial de Francia 1998. Según versiones publicadas entonces por medios nacionales, protagonizó un desacuerdo con el seleccionador colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez cuando intentó acceder a los camerinos del equipo para entrevistar a los jugadores tras la salida de Faustino Asprilla de la concentración.

El incidente terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de aquella cobertura y reforzó una característica que ha acompañado a Grisales durante buena parte de su vida pública: su capacidad para generar titulares dentro y fuera de las canchas.

Esa misma personalidad la ha llevado años después a protagonizar cruces mediáticos con figuras como Margarita Rosa de Francisco, Yeison Jiménez, Jessica Cediel o César Escola. Si la televisión fuera un campeonato, podría decirse que Amparo ha disputado varios tiempos suplementarios lejos de los estudios de grabación.

Eso sí, antes de todos esos debates, antes de las entrevistas mundialistas y antes de los encontrones que alimentaron páginas de entretenimiento, ya había quedado registrada en una fotografía histórica con la ya mítica camiseta de la tricolor, que dejó a muchos con las ganas de que emulara a los jugadores que se despojan de la prenda, ante el público delirante, cuando meten un gol.

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