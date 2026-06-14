- La jugada de Gilinski, de la mano de Westcol, para poner a volar las ventas de su marca Festival

La popular marca de galletas aprovechó el alcance del streamer paisa para protagonizar una estrategia que hoy sigue circulando por redes sociales

Las redes sociales están permeando todos los sectores y las marcas lo saben. Tras el impacto que ha logrado el influencer Westcol en diferentes ámbitos, incluso en escenarios políticos donde ha compartido espacios con figuras como el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, una de las marcas más reconocidas del Grupo Nutresa decidió aprovechar su alcance para conectar con millones de consumidores.

La jugada la hizo Festival, una de las marcas insignia de Noel, que entendió el enorme poder de convocatoria del streamer paisa. Westcol ha demostrado que cualquier comentario suyo puede convertirse en tendencia en cuestión de minutos, algo que las compañías observan cada vez con más atención.

Alberto Hoyos, presidente de Noel.

Detrás de esta estrategia está Alberto Hoyos Lopera, presidente de la división de galletas de Noel. El ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana, lleva más de 18 años al frente de la compañía y ha sido una de las piezas clave en el crecimiento de marcas como Festival, Ducales y Tosh. Su experiencia ha sido fundamental para mantener el liderazgo de Noel dentro del mercado colombiano y fortalecer su presencia internacional.

|Le puede interesar Uno de los grandes barcos de containers arribó a Puerto Antioquia en Urabá

Los resultados respaldan esa gestión. Durante 2025, el negocio de galletas de Nutresa registró un crecimiento del 9,3 % en el mercado nacional y del 25,2 % en el internacional. En ese desempeño, Festival volvió a destacarse como una de las marcas más fuertes del portafolio y como una de las galletas rellenas preferidas por los colombianos. Parte de ese éxito se explica por el lanzamiento de nuevos productos y por una estrategia de mercadeo que ha sabido conectar con públicos jóvenes.

Ahora, el reto para 2026 es mantener ese ritmo de crecimiento. Para lograrlo, la marca parece dispuesta a aprovechar tanto los grandes eventos deportivos como el alcance de las redes sociales y de los creadores de contenido más populares del país.

El golpe de marketing que los Gilinski encontraron en Westcol

Todo comenzó durante una de las transmisiones del creador de contenido. En medio de la conversación, Westcol confesó que tenía antojo de unas galletas Festival y, entre risas, aseguró que quería "un camión" lleno de ellas.

Que @WestCOL dijo que quería un camión de galletas Festival y se lo mandaron.

🤣🤣

Le tocó irse a repartirlas a los barrios. pic.twitter.com/s34Sl3msCd — DoñaPily (@dona_pily2) June 11, 2026

La frase parecía una exageración propia de una transmisión en vivo, pero en Noel decidieron tomársela al pie de la letra.

Pocos días después, la marca sorprendió al influencer enviándole un camión cargado con sus productos. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular por redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Lo que pudo quedarse en una simple anécdota terminó convirtiéndose en una efectiva estrategia de marketing. Millones de personas vieron el gesto, compartieron el contenido y volvieron a poner el nombre de Festival en la conversación digital.

Le cumplieron el antojo a Westcol, pero al mismo tiempo consiguieron algo mucho más valioso: publicidad orgánica y una enorme exposición ante uno de los públicos más activos del país. Una jugada sencilla, pero efectiva, con la que la marca espera seguir fortaleciendo su conexión con las nuevas generaciones y, por supuesto, impulsar sus ventas.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..