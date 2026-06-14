- Una de las multinacionales de las que se instalaron en Cali decidió quedarse haciendo sus famosas llantas

Goodyear soportó una huelga de 92 días que la tuvo a puertas de hacer maletas, pero al final sus oficinas centrales decidieron seguir apostando al país

La multinacional estadounidense Goodyear continuará operando en Colombia tras alcanzar un acuerdo con el sindicato Sintraincapla, cuyos afiliados completaron una huelga de cerca de 92 días.

La decisión representa un alivio para los trabajadores y garantiza la continuidad de una operación clave para la industria nacional. La permanencia de Goodyear en el país es fundamental para al menos 459 personas, la mayoría vinculadas a la planta de producción y al centro de distribución ubicados en Yumbo, Valle del Cauca.

La historia de la empresa en Colombia se remonta a junio de 1944. En medio de las restricciones derivadas de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de fortalecer el abastecimiento local, los empresarios estadounidenses Sullivan Cafer y Alberto Bartolini, junto con los abogados colombianos Luis Córdoba Mariño y Mario Escarpeta, pusieron en marcha la operación con un capital de 50.000 pesos y una nómina de apenas 11 trabajadores.

La producción comenzó en Cali, sobre la carrera Quinta entre las calles 21 y 23, con una capacidad de cinco llantas diarias, volumen que se mantuvo durante varios meses. Con el crecimiento del negocio, la compañía trasladó sus operaciones a Yumbo, donde consolidó su presencia industrial.

Actualmente, la fábrica cuenta con cerca de 50.000 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 300.000 metros cuadrados. En 2015, Goodyear completó el traslado a estas instalaciones y movió parte de su estructura administrativa desde Bogotá. Tras el cierre de Icollantas en 2013, se convirtió en la única empresa fabricante de llantas en Colombia.

La planta fue modernizada para producir localmente buena parte de las referencias destinadas al transporte de carga y pasajeros. Sin embargo, la estrategia industrial se concentró en la fabricación de neumáticos de gran tamaño para vehículos comerciales. Hoy la producción está enfocada en llantas radiales para camiones pesados y livianos, así como en referencias especializadas como la línea Kmax Severe, diseñada para las condiciones de operación del transporte de carga en Colombia.

Además de la producción local, Goodyear cuenta con una red cercana a los 150 puntos de venta y servitecas en todo el territorio nacional.

El mercado colombiano de este sector enfrenta una fuerte competencia de las importaciones asiáticas. Se estima que cerca del 75 % de las llantas comercializadas en el país provienen de China. A nivel mundial, el liderazgo se disputa principalmente entre Bridgestone, de Japón, y Michelin, de Francia.

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