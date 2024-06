La icónica actriz de Chepe Fortuna, Pasión de Gavilanes y Los Cuervos que lleva 3 años sin trabajo

La querida y respetada Consuelo Luzardo, reveló el mal momento que vive su carrera y lo duro que es para ella no poder volver a ser parte de un proyecto

Últimamente se ha sabido el mal momento que pasan varios actores del país. Sin embargo, esta situación es más crítica en la vida de los actores de antaño, quienes influyeron de gran manera en la televisión del país. De hecho, varios de ellos han salido a hablar del mal momento que viven su carreras y la falta de oportunidades que hay hoy en día. Una de las reconocidas actrices que habló de esto recientemente, fue la querida Consuelo Luzardo. La actriz de Chepe Fortuna, ha participado en una gran variedad de producciones en el país, lo que le ha permitido tener tal reconocimiento. Sin embargo, los últimos años no han sido nada sencillos para ella.

El mal momento que vive Consuelo Luzardo, la reconocida actriz de Chepe Fortuna

Consuelo ha sido una actriz que se ha preparado muy bien para su labor. Quizás no muchos lo sepan, pero la bogotana estudió por varios años en la Escuela Nacional de Arte. Incluso, llegó a prepararse por más de 10 años para perfeccionar su talento. No por nada, la actriz puede decir hoy con toda tranquilidad que tiene una carrera de más de 60 años. Este es un logro que muy pocas personas ostentan en la actualidad. Sin embargo, es triste pensar que una hoja de vida con tanto peso, hoy en día no tenga tanto valor en el medio. De hecho, Consuelo Luzardo lleva 3 años sin actuar, algo que sin duda afectaría a cualquier artista.

Consuelo Luzardo en la novela Chepe Fortuna

Como ella mismo lo ha dicho, la actuación es "una labor ingrata"; algo muy cierto que hemos visto reflejado en la vida de otros actores de renombre y de edad. En charla para el podcast Aún no sé, la mujer habló de este caso que muestra el duro panorama de la actuación. Aunque asegura que se lo ha tomado con mucha calma, sigue siendo algo difícil de afrontar. Es que, una persona que ha dedicado toda su vida a la actuación, demuestra la pasión que tiene por este arte. Por ello, para ella ha sido tan difícil el haber pasado varios años sin poder actuar. Es que para la actriz de Chepe Fortuna, su trabajo sigue siendo su mundo, su cielo.

Sin duda, un momento muy duro para aquellos que aman este arte y no han podido volver a actuar. Esperemos que más adelante, podamos disfrutar de Consuelo Luzardo nuevamente en la pantalla chica y por qué no, en la pantalla grande. Con 79 años, la actriz de Chepe Fortuna reflexiona sobre su labor y deja grandes enseñanzas a quienes quieren dedicarse a este mundo.

