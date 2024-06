Estas serían las condiciones de Alerta para volver a Sábados Felices ¿Muy exigente?

.Publicidad.

Por Sábados Felices han pasado una gran cantidad de humoristas, los cuales han sido piezas claves del éxito del programa. Sin embargo, muchos de ellos ya no están en esta popular producción de Caracol. Inclusive, hay quienes han salido de él y han tenido ciertos pleitos legales, los cuales han ganado. En este combo debemos incluir a Alerta o Juan Ricardo Lozano, quien también se hizo conocido por su personaje del Cuentahuesos. Sin duda alguna, este hombre hizo parte de una muy buena época del programa de los sábados. Aunque han pasado los años, no descarta volver al programa, aunque claro, sería bajo ciertas condiciones.

Solo así Alerta volvería a Sábados Felices; son varias sus condiciones

Los humoristas del programa, son los que mejor conocen lo que ocurre tras bambalinas. Alerta fue uno de los que vivió de primera mano todo lo que no vemos los televidentes. Seguramente, es por eso que en entrevista con La Red Viral, reveló cuáles son las condiciones para poder volver a ser parte de Sábados Felices. En primer lugar, Juan Ricardo comentó que volvería si los horarios de las grabaciones llegan a ser más humanas. Pero esto no fue lo único que comentó el humorista. También comentó que volvería al programa de Caracol si las relaciones con los extras llegan a ser mejores; esto mismo dijo con respecto a las relaciones entre los compañeros de programa. Pero las condiciones no terminan ahí.

Así mismo, Alerta manifestó que volvería si el trato del público que va a grabar, llega a ser más comprensivo. Varios puntos que si uno lo piensa, más que condiciones, son mejoras que ayudarían en gran manera a los humoristas. Sin embargo, Ricardo es consciente de que Sábados Felices no pasa por su mejor momento y hoy en día está muy caído. Una realidad que se ve reflejada en los niveles de audiencia del programa cada fin de semana. De igual forma, aseguró que la gente hoy en día es muy individualista y solo sintoniza el programa para ver a su humoristas favorito y luego lo cambia.

Claro que esto no es lo único que ha afectado notoriamente al programa de Caracol. Las nuevas dinámicas de consumo han cambiado bastante y todo esto ha afectado a la televisión colombiana en general. Hoy en día, los fines de semana son muy duros y el rating en estos días suele caer bastante.

