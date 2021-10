La humanidad de Caracol con Mandibula: le siguen pagando pese a retirarse hace 9 años por Alzhéimer

.Publicidad.

Sábados Felices está pasando por uno de sus peores momentos en cuanto a audiencia, pero eso no le quita el reconocimiento que tiene por ser el programa humorístico más antiguo de la historia de toda la televisión.

A lo largo de 49 años Sábados Felices ha estado de forma ininterrumpida haciendo reír a los colombianos. Durante ese inevitable paso del tiempo han pasado humoristas que ya fallecieron o que ya se encuentran retirados por temas de salud que les impidieron seguir en televisión. Es tal el caso de Marcelino Rodríguez, mejor conocido como Mandíbula, que abandonó Sábados Felices en 2012 debido a la enfermedad de Alzhéimer que empezó a padecer.

Mandíbula estuvo al servicio de Caracol durante 33 años y gracias a su labor y dedicación, en el canal no se olvidan de él. Pese a que ya pasaron casi 10 años desde que salió el programa, Caracol ha seguido pagándole el sueldo en consideración con su situación de salud, donde luce ya bastante afectado por el Alzhéimer. Esto se conoció por un video de Patricia Silva, aún integrante de Sábados Felices, que visitó a Mandíbula en su hogar.

Su esposa Gloria Grajales agradeció al canal que nunca los ha dejado olvidados. "Le agradezco primero a Dios, a ustedes que no me lo abandonan y también a Caracol Televisión. Caracol es el que nos sigue suministrando el dinerito. A él no me lo han abandonado".

Que Caracol no haya dejado de lado de muestra del gran corazón de sus directivos y agradecimiento hacia una leyenda de Sabados Felices como lo fue Mandíbula. Además, como se puede apreciar en el video de Patricia, varios de sus excompañeros de programa lo visitan constantemente y están pendientes de su estado de salud.