El carpintero de Dinamarca que con su invento de fichas LEGO se hizo el más rico de su país

La historia de Lego es la de una familia de soñadores que tuvo que levantarse de las cenizas y no una, sino dos veces. La primera fue en 1924, cuando su fundador Ole Kirk Christiansen no vivía de fabricar juguetes de madera, sino de hacer casas y muebles para sus vecinos.

Allí, en un pequeño pueblo de Dinamarca, llamado Billund, fue donde Christiansen comenzó a hacer modelos más pequeños de los muebles que vendía. En parte, para ayudarse con los diseños, pero también para abaratar costos. Con estos artículos de madera, poco a poco, fue metiéndose en la industria del juguete.

En esta época comienza a crear, también con madera, bloques que pueden conectarse entre sí y que en la actualidad son uno de los mayores atractivos de la millonaria compañía. El nombre de la empresa ‘Lego’ curiosamente tiene dos significados: en danés, significa “jugar bien” y en latín sería el equivalente a decir “yo uno”.

En 1932, la esposa de Christiansen falleció y el carpintero tuvo que hacerse cargo de la familia de cuatro hijos. El negocio familiar estaba en quiebra y el padre se enfocó en la producción de juguetes, mientras Godtfred, su hijo de doce años de edad, le ayudaba a venderlos.

Godtfred también fue el genio que se inventó el mecanismo de conexión entre bloques, consistente en tubos huecos en la cara interior de los ladrillos y relieves salientes que se pudieran conectar con ellos en la cara superior.

En sus inicios, producían camiones, aviones, patos de madera y aunque los acabados eran detallados y todo era de calidad, Ole Kirk Christiansen no lograba comercializar sus productos y fue el momento de buscar un nombre atractivo para la empresa y así nació Lego.

En los siguientes años, Godtfred se integró al negocio familiar y en 1946 viajó a la Feria Industrial de Copenhague donde descubrió una máquina, que era capaz de inyectar plástico fundido en unos moldes para preparar juguetes.

La compró por 4.000 euros de la época, lo que entonces significó una gran inversión para Lego, pero durante el primer año usándola, las ventas de la empresa se dispararon y alcanzaron alrededor de los 60.000 euros de la época. Con esa máquina produjeron, entre 1947 y 1955, alrededor de 200 diferentes modelos. Ole Kirk Christiansen falleció el 11 de marzo de 1958 en Billund, Dinamarca y en el momento de su muerte, Godtfred ya llevaba varios años asumiendo el control de Lego.

También tuvieron que reponerse de un segundo incendió que arrasó con su fábrica y desde entonces ya no producen juguetes de madera. En la actualidad, Lego sigue teniendo su sede central en el pueblo de Billund, una localidad de 10.000 habitantes, donde por lo menos la mitad de ellos hacen parte de la empresa.

La historia de Lego y su expansión

En las décadas del cincuenta y del sesenta, Lego se expandió a países europeos aledaños y a regiones más alejadas como Canadá, Australia y Oriente Medio. También llegaron a Estados Unidos, donde inicialmente tuvieron problemas por una asociación fallida con la empresa Samsonite, que luego solucionaron en la década del setenta, cuando tuvieron el control de la filial de la empresa.

En esa época, más precisamente a finales de los años sesenta, también abrieron sus Legoland que son parques temáticos enfocados en los más pequeños, que tenían montañas rusas para los más grandes.

En los años setenta, Lego lanzó unidades que permitían armar automóviles, camiones, autobuses y otros vehículos a partir de ladrillos. Además, la marca siguió innovando en términos de diseño y se introdujeron nuevas formas y tamaños de ladrillos, así como figuras en miniatura con brazos y piernas articulados.

Otro éxito fue su sistema de trenes y lanzaron exitosas líneas como Fabuland, orientada a los niños pequeños y los juegos de la “serie experto”, orientados a aficionados de mayor edad y más experimentados que incluyeron partes móviles como engranajes, ruedas dentadas, palancas, ejes y coyunturas universales para construir modelos más realistas.

A lo largo de su trayectoria, Lego ha forjado su reputación como una empresa innovadora gracias a su búsqueda constante de nuevas ideas y enfoques creativos en el diseño de los bloques de construcción.

Desde la introducción de las minifiguras en la década del setenta hasta la diversificación con temas temáticos y colaboraciones con franquicias populares en la actualidad, Lego ha demostrado una capacidad única para evolucionar de acuerdo con las tendencias del mercado.

La empresa también ha invertido en investigación y desarrollo para crear nuevos elementos y piezas que amplían las posibilidades de construcción, al tiempo que mantiene la compatibilidad con sets antiguos. Sus estándares de calidad son exigentes y apenas 18 de cada millón de piezas salen defectuosas.

La sostenibilidad también es otro aspecto que fue una gran preocupación de Godtfred hasta su fallecimiento en 1995. Por eso, justo a su hijo Kjeld Kirk siempre tuvo la preocupación por desarrollar artículos cada vez más innovadores y sostenibles.

Confiando en la visión de su hijo, Godtfred delegó en él las riendas de la empresa, que con Kjeld Kirk comenzó a tener la tercera generación al mando.

Lego y la llegada de la era digital

En los últimos 20 años, Lego ha experimentado una notable transformación que ha catapultado la marca a nuevos niveles de éxito. La tecnología digital, que probablemente otras empresas de juguetes vieron como una catástrofe, impulsó la diversificación de la compañía danesa.

Los inicios no fueron fáciles, al comienzo hicieron pruebas con ropa de niños, joyería y videojuegos para computador que no les salieron nada bien, pero luego llegó el empresario Jorge Vig Knudstorp quien entendió que esta vez la solución no estaba en seguir las tendencias de la modernidad, sino en regresar a las raíces. Así fue como propuso enfocarse en la producción de bloques y en que estos cada vez fueran más y más populares entre los niños.

La empresa tuvo que despedir empleados, relocalizar sus fábricas y vender todos los parques Legoland que tenían en el continente europeo y en Estados Unidos y en 2013, obtuvieron resultados récord y superar a su competidor Mattel, la casa productora de la Barbie.

Dos años más tarde, Lego se convirtió en la compañía juguetera con mayor volumen de ventas en el mundo y en 2022, la marca ahora representada por Niels B Christiansen (otro de los hijos de Godtfred) alcanzó ventas del orden de los 8.700 millones de euros. Las más altas en la historia de la empresa. En Colombia, la compañía está representada por Álvaro Cohen y tiene tiendas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

La empresa también ha sido famosa por tener un modelo de negocio en constante crecimiento que, en parte, se impulsa con sus alianzas con otras marcas y productos como lo han hecho con películas como Star Wars o Harry Potter y las series como Los Simpson y Big Bang Theory.

El éxito de Lego ya no solo tiene que ver con el regreso a las raíces que propuso Jorge Vig Knupstorp a comienzos de milenio, sino también con nuevas estrategias como las películas de Lego que conectan con la idea del empresario de llevar los juguetes a la mayor cantidad de niños posible.

Aunque sus primeras incursiones en el mundo de los videojuegos para computadora no fueron del todo exitosas, con el paso de los años sí lograron que sus títulos inspirados en películas como Star Wars y la película Jurassic World, sí les han funcionado.

Su última creación es Lego Fortnite, un nuevo modo de juego que no sólo hace parte del popular título Fortnite, que en la actualidad es uno de los más famosos en el mundo, sino que además tiene gran parecido con Minecraft, otro de los videojuegos más exitosos con el que ya habían lanzado juguetes en el pasado.

Minecraft actualmente es el videojuego de construcción por excelencia.