La heteroflexibilidad de Yina Calderón: sin miedo besó a una mujer

.Publicidad.

La ex protagonista de Nuestra Tele aclara su orientación sexual luego de que un video en el que besa a una mujer se volviera viral. La también empresaria de fajas explicó a sus seguidores en una historia de Instagram que no le gustan las mujeres. Sin embargo, aseguró que lo hizo por recocha.

Todo comenzó por que, en días pasados, Yina se encontraba junto a un grupo de amigos en el platón de una camioneta que estaba estacionada en una gasolinera. Allí la actriz se ve tentada a besar a una mujer, mientras son grabadas por un transeúnte.

-Publicidad.-

|Le puede interesar: ¿ Por qué a Yina Calderón le da pena decir que es petrista?

Aun así, Calderón salió a aclarar que es heterosexual y que su beso no tiene nada de malo, ya que fue una situación impulsada por la recocha en la que ella y sus amigos se encontraban. “Si yo fuera lesbiana yo se los diría. Yo no tengo porque negarlo y si fuera así tendría una mamacita de novia, pero no es así…” explicó Yina en un video.

Publicidad.

Lo cierto es que Yina Calderón es conocida por generar polémica con su actuar y esta vez no fue la excepción. Además, la casualidad de que su testimonio saliera al aire el mismo día en que mundialmente se celebra el Orgullo dejó mucho que pesar entre los internautas, quienes en varios comentarios aseguraron que todo fue por publicidad: “Siempre lo hace para que hablen de ella”. No obstante, la empresaria resaltó que no tiene problema con besar a otras mujeres y que incluso tiene una hermana gay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)