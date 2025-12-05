La herramienta virtual que le permite a los colombianos en el exterior inscribirse para votar sin ir al consulado

Ahora los residentes en el extranjero podrán cambiar su puesto de votación desde cualquier lugar del mundo, sin filas, sin citas ni trámites presenciales

Durante años, inscribirse para votar desde el exterior ha sido un trámite de tiempo y en algunos casos atravesar largos trayectos, pues implicaba madrugar para alcanzar turno, viajar horas hasta el consulado más cercano o pedir el día libre en el trabajo solo para hacer un trámite de cinco minutos. Pero todo eso cambiará a partir de hoy.

Desde el 5 de diciembre, la Registraduría Nacional puso en funcionamiento una herramienta virtual que busca aliviarle la vida a los más de 4,7 millones de colombianos que viven fuera del país. Desde hoy quienes quieran inscribirse o cambiar su puesto de votación para las elecciones de 2026 podrán hacerlo desde un celular sin salir de casa.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó la plataforma con la idea de reducir trámites y sobre todo, de conectar nuevamente a los colombianos que viven lejos de su tierra con su derecho al voto. “Queremos que les sea más fácil ejercer su derecho político desde cualquier parte del mundo”, dijo durante el lanzamiento.

La herramienta que ya está disponible en la página de la Registraduría, solo la pueden usar quienes se encuentren fuera del país. Una vez acceda a ella, el ciudadano debe ingresar sus datos personales, la dirección exacta donde vive y escoger el consulado donde quiere votar. El sistema termina el proceso con una verificación de identidad por medio de biometría facial; una selfie donde se podrá garantizar que nadie suplante a nadie.

Históricamente, la inscripción del voto en el exterior ha sido un obstáculo, pues las personas debían desplazarse hasta el consulado para hacer la inscripción y regresar después para poder votar. Con esta nueva opción los usuarios ya pueden evitarse filas y tramites presenciales; con la virtualidad, al menos la primera mitad del proceso queda resuelta.

El calendario también está claro. Quienes hagan la inscripción virtual entre el 5 de diciembre y el 8 de enero podrán votar para Congreso y para Presidencia. Los que lo hagan desde el 8 de enero hasta el 31 de marzo solo podrán votar en las presidenciales. Para quienes prefieran lo tradicional, el trámite presencial seguirá disponible como siempre.

La Registraduría creó además una mesa de ayuda virtual para resolver cualquier duda o inconveniente, para quienes no se lleven bien con la tecnología o tengan problemas con la biometría.

Detrás de esta decisión hay algo más que modernizar el trámite. En 2022, apenas 138.000 colombianos en el exterior votaron para Congreso, y 306.000 lo hicieron para la primera vuelta presidencial. Muy poco si se compara con los millones de colombianos que viven afuera. La Registraduría espera que con menos trabas y más facilidades, la participación crezca y miles de colombianos vuelvan a sentirse parte del país, incluso desde lejos.

