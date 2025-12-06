Bogotá se alista para recibir el tradicional Día de Velitas

En la capital se tienen varias actividades gratuitas y pagas para celebrar durante el fin de semana con luces, comida música, reuniones y actividades

Uno de los signos del comienzo de diciembre es la noche de las velitas. Ese día, por la noche se prenden velas en todos los barrios, casas y conjuntos para celebrar la inmaculada concepción de María, y dar un comienzo informal a la temporada de Navidad. En Bogotá, además de salir a los barrios de noche a encender velas, se tienen varias actividades planeadas, varias de ellas gratuitas.

Las actividades para el domingo 7, comienzan con el tradicional desfile de Comparsas. Este año se tiene planeado comenzar desde las 3:30 de la tarde y más de 1.000 artistas transitaran por la carrera séptima, saliendo desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza Bolívar. En ese punto se anunció la presentación del Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y la Real Charanga.

Unas horas más tarde, a las 6:00 pm dentro el Parque Metropolitano El Tunal se piensa iluminar con decoraciones y actividades culturales para las familias del sur de Bogotá. De forma paralela en el jardín botánico se tendrán actividades como: talleres, cine, puestas en escena y actividades; sin embargo, para poder entrar al jardín se deberá pagar, la actividad no es gratuita.

Para los interesados en caminar y ver luces, en la ciudad se tiene planeado rutas de iluminaciones en: la carrera Séptima peatonal, el Parkway en Teusaquillo, el parque El Tunal, y Usaquén y sus calles principales.

Por último, en el Parque Simón Bolívar de manera gratuita, se prenderán las velitas con el esperado encuentro de varias familias dentro del ambiente festivo. Además de las luces, habrá actividades artísticas y un ambiente de unión entre los asistentes. Con el día de velitas se anuncia la llegada del espíritu festivo y de unión del mes de diciembre.

Vea también: Noche de velitas, una celebración a la Inmaculada Concepción

