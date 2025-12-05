Unipamplona junto a MinTic lanzan cursos de IA para empoderar a mujeres y fortalecer medios alternativos del país

El Ministerio TIC y la Universidad de Pamplona, a través del programa CIBERPAZ FORMACIONES, avanzan en una apuesta nacional para impulsar el empoderamiento femenino y fortalecer a los medios alternativos y comunitarios mediante el uso estratégico de la inteligencia artificial con cursos de IA.

Con esta visión, ponen a disposición del país dos formaciones gratuitas: “Inteligencia Artificial para el Empoderamiento Femenino” e “Inteligencia Artificial para Medios Alternativos y Comunitarios”, creadas para que más mujeres, jóvenes, comunicadores y líderes territoriales desarrollen habilidades que transformen su futuro digital.

El curso dirigido a mujeres tiene como propósito cerrar la brecha digital de género y convertir a las participantes en lideresas capaces de utilizar la IA para mejorar su vida personal, profesional y comunitaria. De manera práctica y accesible, las estudiantes aprenden sobre conceptos básicos, sesgos algorítmicos, seguridad digital, liderazgo con datos, creación de redes de apoyo y desarrollo de proyectos con enfoque transformador. Esta formación integra de manera transversal un enfoque de género, garantizando que más mujeres puedan acceder, comprender y aprovechar las tecnologías emergentes.

Una historia que refleja este impacto es la de María, una joven de Norte de Santander que siempre pensó que la tecnología no era para ella. Tras inscribirse al curso, descubrió cómo la inteligencia artificial podía ayudarle a organizar su emprendimiento, proteger su información y tomar decisiones más seguras. Su proyecto final fortaleció su negocio y hoy inspira a otras mujeres de su comunidad a formarse y crecer.

"Capacitar a las mujeres en IA no es solo un acto de equidad, es una inversión en la innovación y el futuro productivo del país. Ellas serán las líderes que garantizarán que la inteligencia artificial se desarrolle con menos sesgos y con mayor beneficio social”, René Ortegón, director ejecutivo del Proyecto.

Por su parte, el curso dirigido a comunicadores y periodistas comunitarios ofrece herramientas para modernizar la producción de contenidos, analizar tendencias locales, optimizar la difusión y enfrentar riesgos como la desinformación. La formación se basa en un enfoque ético, responsable y con perspectiva de género, reconociendo a los medios alternativos como pilares fundamentales de la democracia digital.

Este espíritu se refleja en la experiencia de Andrés, comunicador de un medio comunitario en el Catatumbo. Gracias al curso aprendió a utilizar herramientas de IA para mejorar sus guiones, identificar temas relevantes y fortalecer su presencia digital. Su proyecto final un reportaje apoyado con IA sobre líderes locales, que logró un alcance inesperado y fortaleció la voz de su comunidad.

“Este curso de MinTIC y Unipamplona representa un salto hacia la modernización de los medios comunitarios, asegurando que se mantengan como voces vitales y éticas en el paisaje informativo de Colombia, no solo informar, sino transformar”, René Ortegón, director ejecutivo del Proyecto

Ambas formaciones incluyen módulos prácticos, uso de herramientas actuales, ejercicios reales y proyectos finales aplicables directamente en los territorios. Con esto, la alianza entre el Ministerio TIC y la Universidad de Pamplona reafirma su compromiso con una sociedad más justa, incluyente y preparada para los retos del mundo digital, donde la tecnología sea una herramienta para avanzar, crear oportunidades y construir ciudadanía.

*Con información suministrada por la Universidad de Pamplona.

