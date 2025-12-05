El Top 10 de películas que llegarán a los cines de Colombia en 2026: Marvel y Disney marcan la parada

Entre épicas galácticas, animación nostálgica y estrenos que podrían marcar una generación, estas son las 10 películas que dominarán el cine en 2026.

El calendario cinematográfico de 2026 se perfila como uno de los más robustos de la última década. Entre películas de gran presupuesto, retornos de franquicias históricas y apuestas que buscan renovar géneros, los estudios han concentrado sus estrenos más ambiciosos en un mismo año.

La expectativa es alta y la competencia por la atención del público será más intensa que nunca. A continuación, una selección de las diez películas llamadas a liderar la conversación global.

1. Avengers: Doomsday – 18 de diciembre

El MCU se juega una carta decisiva con esta entrega que reúne a Vengadores, X-Men y Wakanda para enfrentar al temible Doctor Doom. Las expectativas están por las nubes y se rumora que podría marcar un antes y un después para la franquicia. Un evento cinematográfico que promete romper récords.

2. Dune: Part Three – 18 de diciembre

El mismo día llega otro gigante: el cierre de la trilogía de Denis Villeneuve. Con Paul Atreides consolidando su reinado y nuevas amenazas emergiendo, esta tercera parte promete una odisea visual monumental que cierre con broche de oro esta etapa en Arrakis.

3. The Odyssey – 17 de julio

Christopher Nolan regresa con una adaptación ambiciosa del clásico griego. Filmada en IMAX y con un reparto de lujo, esta versión de La Odisea promete ser un viaje épico que solo Nolan podría llevar al cine. Si algo sabe hacer, es convertir lo imposible en espectáculo puro.

4. Star Wars: The Mandalorian & Grogu – 22 de mayo

Din Djarin y Grogu dan el salto a la pantalla grande en una historia que los conecta con la Nueva República mientras persiguen los últimos restos del Imperio. Un capítulo clave para el futuro de la franquicia y una oportunidad para ver al dúo más querido de la galaxia en escala cinematográfica.

5. Toy Story 5 – 5 de junio

Pixar regresa con una nueva aventura centrada en Jessie y Buzz, quienes enfrentan un giro inesperado cuando Bonnie se obsesiona con un dispositivo llamado Lilypad. Una mezcla de humor, nostalgia y corazón con la que Disney promete conquistar a nuevas generaciones.

6. El Diablo viste a la moda 2 – 1 de mayo

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt vuelven al universo editorial en una secuela donde Miranda y Emily ahora son rivales, y Andy queda atrapada en una alianza inesperada. El drama fashion promete ser tan afilado como siempre.

7. The Super Mario Galaxy Movie – 3 de abril

Mario se lanza al espacio en esta secuela animada inspirada en el videojuego de Wii. Con el elenco original de regreso, se perfila como otro éxito familiar lleno de color, aventura y comedia.

8. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha – 20 de noviembre

La historia se centra en Haymitch Abernathy durante los 50° Juegos del Hambre. Una mirada más cruda al Capitolio y a uno de los personajes más complejos de la saga.

9. Spider-Man: Brand New Day – 31 de julio

Tom Holland vuelve como Peter Parker, ahora intentando equilibrar la universidad con nuevas amenazas que podrían cambiar el rumbo del MCU. Una nueva etapa para el arácnido más querido.

10. Michael – 24 de abril

El biopic sobre Michael Jackson cobra vida con Jaafar Jackson interpretando a su tío. Un recorrido íntimo desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como ícono global.

