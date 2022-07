La guerra entre PlayStation y Xbox que podría acabar con las consolas

.Publicidad.

En el mercado de los videojuegos hay dos empresas que están constantemente en una guerra sin fin, en cuanto a precios, novedades, juegos y demás. Dejando de lado a Nintendo que ha constituido su imperio con sus franquicias, PlayStation y Xbox cada vez anuncian más novedades para poder atraer más gente a comprar sus consolas y adquirir sus pases y suscripciones que tienen cada vez, más beneficios para quienes los adquieran.

Por su parte, PlayStation anunció la llegada de su servicio Plus con diferentes niveles de suscripción y precios módicos para aquellos que no puedan pagar todo lo que piden. Estos niveles son el Esencial (nivel 1), Extra (nivel 2) y Deluxe (nivel 3), cada uno con mayores beneficios en cuanto a la cantidad de juegos, almacenamiento y descuentos. Una jugada que no solo quiere terminar de enganchar a sus actuales jugadores, sino atraer más al lado del PlayStation.

Así mismo, Xbox ha decidido ir más allá, con su servicio Xbox Cloud Gaming, el cual permite a los usuarios jugar los títulos de esta consola en diferentes dispositivos, como computadores e incluso dispositivos de la marca Apple, siempre y cuando se cuente con la suscripción Xbox Game Ultimate Pass. Incluso han llegado hasta Samsung, con el fin de contar con varios juegos de Microsoft, sin necesidad de una consola, todo esto a través de su servicio de Samsung Gaming Hub, una apuesta innovadora y arriesgada, que nos hace preguntarnos ¿Será este el principio del final de las consolas?

