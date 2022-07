Futvalores premió el juego limpio y le sacaron roja a la violencia

Por: Edwin Ortega Ospina |

julio 05, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La cita con el juego limpio y los valores fue en la Cancha Las Tinajas, el pasado 23 de junio de 2022. El escenario deportivo, ubicado en la Comuna 8 de Medellín, albergó cerca de 100 niños en busca de la victoria final de sus choques futboleros.

En los alrededores todo era fiesta. Los regalos, los refrigerios, las actividades lúdicas, fueron algunos de los muchos ingredientes previos a las grandes finales de los partidos del Torneo Futvalores, que, en tres categorías, disputaban la centena de infantes sedientos de la gloria deportiva.

-Publicidad.-

“Nosotros realizamos este Torneo con el afán de promover los valores en los niños y niñas de nuestra comuna, en el sector oriental de Medellín. Igualmente, y con la ayuda de la Fundación Atrapando Historias, queremos desimpactar las violencias no solo asociadas al fútbol sino en el ámbito intrafamiliar. Del mismo modo, en población vulnerable victimas de violencias de género, sexual y de otra índole”, señaló Juan Carlos Bolívar, líder deportivo del Inder Medellín.

A escasos metros de su cima, el cerro Pan de Azúcar servía de testigo mudo del jolgorio futbolero y axiológico, al que fue como invitada especial la tarjeta verde.

Publicidad.

“Qué bueno que el periodista deportivo Roosevelt Castro Bohórquez, creativo e inventor de esta bonita propuesta para el juego limpio, nos aceptara la invitación para implementarla en nuestras finales de las categorías Sub 10, Sub 13 y Sub 17 de nuestro Torneo de Futvalores”, acotó Bolívar, anfitrión del evento lúdico-deportivo y axiológico.

“Juan Carlos (Bolívar) me invitó a que mostrara e implementara en las finales de su Torneo Futvalores nuestra iniciativa Fair Play de la tarjeta verde y yo, sin dudarlo, le dije que sí, pues me gustó el componente de valores, que va atado y está en consonancia con lo que venimos pregonando del juego limpio desde hace más de tres décadas y media.

Por ello agradezco a él y toda la organización de tan bonito evento deportivo que ayuda a la construcción del tejido social”, comentó agradecido Roosevelt Castro Bohórquez, inventor de esta iniciativa.

No se vale ganar a cómo dé lugar

Dice el refranero popular que: “en la mesa y en el juego, se conoce al caballero” y esta sentencia cayó como anillo al dedo. en el Torneo Futvalores

Es que eso de ganar con trampas, con marrullas, con chanchullos, quedaron en fuera de lugar, ante la implementación de la estrategia Fair Play de la tarjeta verde, en las finales del Torneo infantil y prejuvenil.

“Qué bueno que nos premien por el buen comportamiento en la cancha y por tener acciones de juego limpio con la tarjeta verde. Eso nunca lo había visto, en mi corta carrera como futbolista”, señaló Astrid Mariana Parra Giraldo, jugadora del equipo Respeto y anotadora de uno de los tres goles con que su equipo salió airoso 3-1 del ágape futbolero contra Tolerancia, en la categoría Sub 17.

“Los niños de nuestros equipos mixtos entendieron la excelente estrategia Fair Play, liderada por Roosevelt. Es de anotar que nuestros equipos tienen nombres de valores.

Ellos se identifican con uno. Igualmente, fijamos y concertamos unos acuerdos entre los equipos antes de los partidos y que deben cumplir durante el desarrollo de los mismo. Al final hacemos una evaluación de los mismos y declaramos ganador no al que hizo más goles, sino aquel equipo que cumplió los acuerdos”, explicó Bolívar.

A Todo Deporte, en la jugada

Otra de las novedades del Festival futbolero fue el cubrimiento periodístico por A Todo Deporte. Esta vez el programa televisivo, con énfasis en deporte comunitario, hizo presencia en la cancha sintética. Los niños gozaron con la producción audiovisual, que contó con un dron que grabó las incidencias de las tres finales. Igualmente, de una cámara digital que ayudó en la producción de varios de los apoyos televisivos.

“Qué bueno hacer este tipo de cubrimientos, de muchos eventos deportivos de las comunas medellinenses, muchas de ellas estigmatizadas por la violencia y que igualmente muchas veces no son cubiertos periodísticamente por los grandes medios de comunicación”, manifestó Edwin Ortega Ospina, director del espacio televisivo.

Así, Futvalores y la tarjeta verde premiaron el juego limpio y le sacaron la roja a la violencia.