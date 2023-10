La guerra en Gaza, la lucha regional en Colombia: contradictorias, complejas, difíciles

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El ataque de Hamás a Israel ha tenido una respuesta devastadora por parte de Israel con el apoyo de Estados Unidos y buena parte de Europa. Es un conflicto supremamente complejo que lleva ya demasiadas décadas y que ha sido fuente permanente de violencia. Es de esperarse que los islámicos respondan a nivel mundial, yo no creo que solamente se concentre el conflicto sobre la zona de Gaza, creo que hay una posibilidad bastante complicada de que se reproduzcan atentados a nivel internacional.

El mundo está en un proceso de confrontación entre dos imperialismos: Estados Unidos como imperialista y China que es un país imperialista y capitalista está moviendo las fichas por todos los lados. La última ficha que van a mover es la ficha militar para la cual ya se están preparando. Las guerras interimperialistas son inevitables.

¿Cómo podría afectar la situación internacional a Colombia? De múltiples maneras: si el petróleo empieza a subir, aumentan los ingresos para el Estad y aunque Petro no es muy favorable a las exportaciones de petróleo no le queda más sino hacerlas, porque de dónde van a tener los recursos. Pero puede afectar el conjunto de la economía mundial, atizar la inflación etc.

No es una situación fácil la situación mundial, la colombiana tampoco es fácil, en 16 días hay elecciones regionales Y eso puede cambiar mucho el panorama político. Si Petro pierde en Bogotá pierde un pie de estabilización, porque allá es el grueso de su votación. La lucha regional es una lucha a muerte. El papel del registrador, como siempre oscuro, no es límpido, no es transparente. El Consejo Nacional Electoral, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, todos órganos cómplices de la corrupción en Colombia. Para cambiar esto se necesita un esfuerzo muy grande y muy masivo, con participación popular. De resto, van a estar empotrados en los remedos de instituciones para golpear permanentemente las medidas del gobierno., Dridas del gobierno de Gustavo Petro. La situación no está fácil, pero las elecciones van a ser la clave de todo en 16 días.