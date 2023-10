La carta que se jugó Mintic para convencer a EPM de meterle $ 300 mil millones a Tigo

Mauricio Lizcano dejó en claro que sin completar el aporte que ya Millicom aceptó hacer, Tigo no tendría el respaldo económico para participar en la Subasta 5G

.Publicidad.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, habría puesto sobre la mesa la condición de que, si EPM no aportaba los 300 mil millones de pesos, Tigo no podría participar en la subasta 5G.

Esta condición de Lizcano habría sido clave para que EPM y Millicom, socios de la empresa que atiende a 15 millones de usuarios en Colombia, llegaran a un acuerdo que salva a la compañía de telecomunicaciones de irse a un incierto proceso de reorganización o en el peor de los casos, la quiebra.

-Publicidad.-

El 11 de octubre era el plazo máximo fijado por el Gobierno Nacional, porque están próximas a vencerse unas obligaciones internacionales de la compañía, para que los accionistas de Tigo lograran el acuerdo confidencial sobre el que se sabe que EPM aportará 300 mil millones de pesos y Millicom otros 300 mil millones de pesos, que serían en total unos 142 millones de dólares. Ambas mantienen los mismos porcentajes de participación.

El enredo para EPM y Millicom en Tigo

Publicidad.

El tema estaba muy enredado porque el presidente de la Junta Directiva de EPM, era el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien hasta antes de renunciar para apoyar al candidato de su Partido Independientes el pasado 30 de septiembre, se opuso a que EPM hiciera la capitalización con dineros públicos si Millicom no le daba garantías a la empresa, pues bajo la gestión de la multinacional, la empresa de telecomunicaciones ha generado pérdidas.

Ante la imposibilidad de llegar a acercamientos, bajo el liderazgo del gobierno nacional, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, en coordinación con otras entidades como el Ministerio de Comercio, la Superintendencia de Sociedad y la Superintendencia de Industria y Comercio, diseñaron varios planes y se reunieron para propiciar un acuerdo entre EPM y Millicom que salvara la empresa, la prestación del servicio para 15 millones de usuarios, se mantuvieran los empleos, se honraran los compromisos y también pudieran participar en la subasta 5G, mediante la cual se les da a los operadores de telefonía celular el acceso a usar el espectro de alta tecnología que cambiará la forma de las comunicaciones actualmente.

Lo cierto es que si Tigo-Une no lograba un acuerdo de socios para capitalizarse, no tendría cómo presentarse a la Subasta 5-G y esto llevó a los miembros de la Junta Directiva de EPM y a su gerente Jorge Andrés Carrillo a priorizar una oportunidad estratégica para la empresa con la que también se benefician los usuarios porque se aleja la incertidumbre, ingresan capitales nuevos al país y se lograron negociar condiciones favorables para que EPM pueda proteger el patrimonio público. Precisamente, para esta tarde, está prevista una reunión entre el Consejero presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan; el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano con el presidente Gustavo Petro para analizar detalles del borrador de la subasta 5G en la que eventualmente participarían cuatro operadores y no tres como ocurriría si Tigo-Une desaparece.

También le puede interesar:

La Junta Directiva de EPM que tiene que resolver la situación de Tigo tras la salida de Quintero