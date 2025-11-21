La feria de las regiones que se tomara el parque de la 93 con marcas nacionales

Más de 140 artesanos y cinco Marcas Territoriales llenarán el Parque de la 93 con productos, música y mucho más. La entrada es gratis

Colombia está aprendiendo a contar su diversidad a través de marcas propias. Estas marcas no son comerciales, pues son herramientas creadas por las gobernaciones para mostrar quiénes son, qué producen y cómo se proyectan sus territorios. Y por primera vez, esas apuestas institucionales se reunirán en un mismo lugar, la feria de las regiones, que desde este viernes 21 hasta el domingo 23 ocupará el Parque de la 93.

A diferencia de otras vitrinas culturales, esta edición de "Colombia son las Regiones", pone en el centro a las Marcas Territoriales que ya avanzan en el país. Atlántico, Bolívar, Boyacá, Córdoba y La Guajira llegarán con sus propuestas para mostrar cómo un departamento puede convertir su identidad en motor económico. Bogotá también participará con su visión regional, sumándose así a la conversación nacional sobre pertenencia y proyección.

Cada una de estas marcas resume una historia:

Atlántico , con productos que traducen la creatividad caribe en diseño y tradición.

, con productos que traducen la creatividad caribe en diseño y tradición. Bolívar , que expone técnicas artesanales como camino de desarrollo local.

, que expone técnicas artesanales como camino de desarrollo local. Boyacá , reconocida por consolidar una marca que integra agricultura, cultura y turismo.

, reconocida por consolidar una marca que integra agricultura, cultura y turismo. Córdoba , que proyecta la cultura sinuana como experiencia turística y productiva.

, que proyecta la cultura sinuana como experiencia turística y productiva. La Guajira, donde el arte y los tejidos wayuu representan un legado que trasciende fronteras.

Pero detrás de estas apuestas hay un objetivo mayor y es que el visitante conozca el origen de cada pieza y el impacto directo de comprarle a un artesano, un productor o un emprendedor. Más de 140 de ellos estarán presentes durante los tres días del evento, junto con muestras folclóricas de 29 departamentos y 30 agrupaciones artísticas que recorrerán la diversidad musical del país.

La feria continúa su labor de visibilizar la economía creativa y artesanal, pero esta vez con un énfasis claro de mostrar que la identidad territorial también es una estrategia para fortalecer la economía, el turismo y la cultura.

