- El lugar más cerca de Bogotá para ver delfines rosados durante todo el año

A unas cinco horas de la capital, los ríos del Meta se han convertido en refugio de estos delfines de agua dulce, un espectáculo natural que sorprende a los viajeros

En los Llanos Orientales, entre los municipios de Puerto Gaitán y Puerto Rico, se encuentran algunos de los tramos más accesibles del país para observar a las toninas (como se conoce localmente los delfines rosados) sin necesidad de viajar a la Amazonia. Allí, los ríos Manacacías, Ariari, Yucao y Meta conforman un corredor natural donde esta especie habita de manera permanente gracias a la estabilidad de la cuenca del Orinoco y a la riqueza de alimento que ofrecen sus aguas.

En Puerto Gaitán, el recorrido más reconocido inicia en el “Paraíso Natural” en el malecón turístico de Puerto Gaitán y avanza por el rio Manacacías hasta llegar al punto donde se une con los ríos Yucao y Meta. Esta confluencia, conocida por los llaneros como “las bocas”, es un escenario privilegiado, pues los delfines rosados suelen aparecer en grupos, nadando entre oleajes suaves, emergiendo y sumergiéndose con una naturalidad que sorprende incluso a quienes ya han visto la especie antes.

La Alcaldía local y operadores turísticos de la zona coinciden en que este punto es uno de los más constantes para el avistamiento ya que se presenta durante todo el año.

Por su parte, en Puerto Rico, el río Ariari se ha convertido en otra referencia. Allí, las embarcaciones recorren sectores donde el rio se hace más profundo y tranquilo, lo que facilita los encuentros con los delfines, especialmente al amanecer.

Aunque los delfines rosados se ven todo el año, la dinámica del río modifica la experiencia. En época seca tienden a concentrarse en pozos y ríos principales, lo que facilita los avistamientos, mientras que durante la temporada de lluvias se desplazan hacia zonas inundadas, obligando a los guías a cambiar ligeramente las rutas. Sin embargo, en ambos municipios el comportamiento de la especie se mantiene lo suficientemente estable como para que el Meta sea hoy uno de los lugares más confiables para este tipo de turismo natural.

Cómo llegar

El Meta es una de las regiones más cercanas a Bogotá. Puerto Gaitán y Puerto Rico se encuentran a unas pocas horas por carretera desde la capital, dependiendo del estado de las vías y del clima. Es posible viajar por tierra desde Bogotá hasta Villavicencio y continuar por la ruta que conecta con cada municipio; también existen opciones de transporte regional que facilitan el desplazamiento sin vehículo propio. Una vez allí, los embarcaderos oficiales cuentan con lancheros autorizados que conocen los puntos de avistamiento y las condiciones del río.

Recomendaciones

Para disfrutar plenamente del recorrido se sugiere contratar operadores locales certificados , pues ellos conocen los horarios y zonas donde suele aparecer la especie y aplican las prácticas de observación responsable recomendadas por entidades ambientales.

, pues ellos conocen los horarios y zonas donde suele aparecer la especie y aplican las prácticas de observación responsable recomendadas por entidades ambientales. Es aconsejable realizar las salidas muy temprano en la mañana o al final de la tarde , llevar protección solar, hidratación y ropa liviana adecuada para el clima llanero.

, llevar protección solar, hidratación y ropa liviana adecuada para el clima llanero. También es importante mantener una distancia prudente de los animales, evitar alimentar o llamar a los delfines y seguir las instrucciones de los guías, de modo que el turismo contribuya a la conservación y no ponga en riesgo a una de las especies emblemáticas de los ríos del Orinoco.

La posibilidad de ver delfines rosados tan cerca de Bogotá convierte al departamento del Meta en un refugio natural excepcional, donde el paisaje llanero y la vida del río se combinan en una experiencia que no depende de una temporada específica. Más allá del atractivo turístico, estos avistamientos evidencian la importancia de conservar los ecosistemas del Orinoco y de fortalecer las prácticas responsables que permitan que las toninas sigan habitando estos ríos por generaciones.

