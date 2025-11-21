Entre montañas y campos frescos: este el pueblito del Valle ideal para la pesca deportiva y escapar del calor

A menos de una hora de Cali se esconde un pueblito rodeado de ríos y lagos que enamora por su calma y sus curiosas historias

Son tantos los destinos por conocer en Colombia que parece imposible poder visitarlos todos. Pero si está recorriendo el Valle del Cauca y quiere enamorarse del departamento mientras descubre más de esta zona del país, hay un lugar que sí o sí debe visitar: un hermoso pueblito del Valle que, aunque discreto, guarda grandes encantos. Rodeado de lagos y ríos, este municipio se convierte en un escenario perfecto para quienes buscan una conexión más cercana con la naturaleza, en un ambiente tranquilo, auténtico y muy colombiano.

Así puede llegar a Vijes, un mágico pueblito del Valle cerca de Cali

Quizás Vijes no sea uno de esos destinos que suele aparecer en las guías turísticas más populares ni en las recomendaciones habituales de los locales. Sin embargo, se trata de un municipio muy cercano a Cali, la capital del departamento. Para poder llegar, será necesario recorrer menos de 35 kilómetros, por lo que el trayecto no representará un viaje largo ni complejo.

El recorrido dura aproximadamente 50 minutos. La ruta pasa por Yumbo y luego conecta con la vía que conduce directamente hasta este hermoso, pero poco conocido, pueblito del Valle. Aunque no es muy grande, Vijes es capaz de ofrecer espacios ideales para sus visitantes, con paisajes encantadores, aire puro y ese ambiente pausado que tanto se agradece lejos del ruido de la ciudad.

Todos los encantos que ofrece este pueblito del Valle a sus visitantes

Vijes es un destino lleno de historia y riqueza natural, ideal para los amantes de los planes al aire libre. De hecho, es apodado como “el pueblo donde poco llueve”, lo que lo convierte en un lugar perfecto para realizar caminatas, senderismo y explorar a fondo su cultura y sus tradiciones sin preocuparse demasiado por el clima. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan espacios para refrescarse.

Este municipio también es conocido por sus lagos, los cuales son muy populares entre los visitantes, ya que en ellos se puede practicar pesca deportiva. De igual forma, estando allí se podrán visitar algunos ríos ubicados en lo alto de la cordillera, ideales para tomar un descanso del calor característico de esta zona del país y disfrutar de un baño natural.

Vijes es un destino tranquilo, seguro y perfecto para escaparse de los trancones de Cali o de la rutina acelerada de las principales ciudades. Además, es un lugar que guarda varios misterios y curiosidades, siendo conocido por algunos como “el pueblo donde la gente no se muere”, pues allí viven personas que superan los 100 años de edad. Pero este es apenas uno de los tantos enigmas que rodean a este lugar.

Plaza de Vijes. Foto: Alcaldía de Vijes.

Finalmente, los visitantes también podrán disfrutar de su gastronomía local, completando así una experiencia redonda en uno de los rincones más tranquilos y especiales del Valle del Cauca.

