De paraco a guerrillero: la cadena de insultos que terminó en escándalo entre Levy Rincón y John Fran Pinchao

En un restaurante de Bogotá, la tensión política estalló entre Pinchao y Rincón, con señalamientos de violencia y vínculos con grupos armados.

El altercado entre el creador de contenido Levy Rincón y el exsubintendente de la Policía John Fran Pinchao marcó el lanzamiento de la candidatura de este último al Senado por el partido Verde Oxígeno. El episodio, ocurrido en un restaurante del barrio Salitre en Bogotá, escaló rápidamente de un cruce verbal a una agresión física y expuso cómo los señalamientos ideológicos siguen encendiendo la confrontación política en el país.

El incidente se registró mientras Pinchao compartía mesa con Ingrid Betancourt, líder de la colectividad. Según la denuncia pública de Rincón, el expolicía lo habría golpeado con un cabezazo por la espalda después de un breve intercambio. Pinchao, por su parte, difundió un video en redes asegurando que reaccionó porque Rincón insultó a Betancourt y lo acusó de vínculos con grupos ilegales.

Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted. https://t.co/ZyIhxbp14K pic.twitter.com/Ra3CCcPYCe — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 20, 2025

"Los voy a denunciar": Levy Rincón

El cruce de calificativos se intensificó tras la agresión. En una publicación de Instagram, Rincón se refirió a Pinchao como “paraco” y calificó a Betancourt como “parásita”. Pinchao respondió llamándolo “guerrillero” y “secuaz de secuestradores”, desmintiendo además que la agresión hubiera sido por la espalda. Ambos difundieron sus versiones en redes sociales, lo que amplificó la controversia en medio del inicio de la campaña rumbo a las elecciones de 2026.

La tensión no se quedó ahí. Rincón amplió su relato en su programa Al fondo a la izquierda, donde reiteró que la agresión ocurrió sin previo aviso y acusó al esquema de seguridad de Pinchao de intimidarlo. También anunció que interpondrá una denuncia por lesiones personales y pedirá que el candidato responda disciplinariamente.

La polarización como arma política en Colombia

El episodio generó reacciones inmediatas en redes, donde se cuestionaron los señalamientos mutuos y el uso de términos que históricamente se asocian a actores armados del conflicto. Usuarios criticaron que tanto Rincón como Pinchao recurrieran a etiquetas como “paraco” y “guerrillero”, lo que consideran una escalada innecesaria en un ambiente electoral ya polarizado.

El hecho ocurrió el mismo día en que Verde Oxígeno presentó oficialmente su lista al Senado bajo el eslogan “La selección anti-Petro”, con Pinchao como uno de sus principales nombres. La colectividad aún no se ha pronunciado sobre posibles medidas internas tras el enfrentamiento.

