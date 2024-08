- La familia que se inventó Ducati, la marca de motos italiana con la que muchos sueñan

.Publicidad.

Seguramente, muchos conocemos la marca procedente de Italia. Es que, este nombre no solo es conocido por los amantes de las motocicletas, también por aquellos que no lo son. Ducati, es una marca tan importante y de tal prestigio que tienen la fortuna de conseguir esto en un gran público. Pero, lo más curioso del caso es que, esta marca de motos, no nació como muchos podrían pensar. De hecho, su surgimiento, estaba bastante alejado de la industria automotriz. Sin embargo, la guerra los alcanzó y poco después, cambió totalmente lo que se conocía en el mundo de esta compañía.

Hoy en día, tienen tal reconocimiento a nivel mundial que, son seguramente una de las empresas más famosas de su segmento. En la actualidad, en Colombia ya podemos disfrutar de sus modelos, pero antes, tuvieron que construir la fama que hoy tienen. Le contamos más de cómo fue que surgió esta exclusiva marca italiana y cómo consiguió posicionarse como lo ha hecho.

Bolonia, el lugar en el que nació la empresa

Seguramente muy pocos tienen conocimiento del año en que se fundó esta popular compañía. Lo más impresionante es que están por cumplir 200 años, por lo menos desde que nació Società Radio Brevetti Ducati. Esta empresa, fundada por la familia Ducati en 1926, arrancó enfocada en la industria de los radiotransmisores. Se encargaban de producir componentes, enfocados en este rubro. Sus diseños, los cuales estaban patentados, pertenecían a Adriano Ducati, uno de los tres hermanos. El primer producto que crearon fue el condensador Manens; este consiguió ser muy popular.

Los hermanos Adriano, Bruno y Marcello Cavalieri Ducati. Foto tomada de Ducati.

Gracias al éxito que alcanzó, consiguieron su expansión a nivel internacional. Para la década de los 30, su crecimiento es tal que crean la fábrica Borgo Panigale. Su propósito era claro, contar con un centro industrial y tecnológico en Bolonia. Fue tal su crecimiento durante estos años que, consiguieron llegar a Londres, París, Nueva York y más lugares. Pese a su gran crecimiento y la influencia que habían conseguido en estos años, la Segunda Guerra Mundial, cambió todo. Aunque la guerra acabó con su fábrica, no consiguió hacer lo mismo con sus ideas e innovaciones.

Cucciolo, el primer motor creado por Ducati y que le daría vida a la primera moto de la marca. Foto tomada de Ducati.

Es así como en 1946, se da a conocer Cucciolo, el pequeño motor auxiliar para bicicletas de Ducati. Fue tal el éxito de esta creación que, en poco tiempo, se terminó convirtiendo en una motocicleta en miniatura. De esta manera, la marca italiana, empieza su incursión en el mundo de la mecánica. En la década de los 50, la marca da un paso adelante y presentan una moto de 98cc, la cual pasaría a ser 125cc. Durante esta misma época, se une el ingeniero Fabio Taglioni, figura importante de la marca. Además, se estrena una nueva moto de 175cc y la popular América en 1957. Para 1958 se estrena el modelo Elite de 200cc.

Ducati se consolida como una de las marcas de motos más famosas

Tras un periodo fabuloso, solo le restaba a la marca el poder seguir creciendo y demostrando su fuerza en esta industria. Es así como en 1960, lanzan el famoso bicilíndrico de 250cc. Pese a su crecimiento, la marca se vio afectada por el auge que tuvo el mercado de los vehículos. Aunque fue un momento duro para Ducati, en 1962 lanzan al mercado la Scrambler 250; este modelo ganaría bastante popularidad en Italia y también en Estados Unidos. A partir de ese momento, la marca sigue en un constante crecimiento, lanzando varios modelos y también trabajando por mejorar su modelos.

Ducati Scrambler, una de las motos más populares de la marca. Foto tomada de Ducati.

Sus modelos cada vez eran más veloces, superando velocidades de hasta 150 km/h. El nombre de Ducati se hacía famoso, gracias a sus modelos que eran usados en diferentes competencias. Gran parte del mundo empezaba a reconocer la grandeza de la empresa y sus victorias en esta industria. Pero la empresa tendría un gran cambio en 1983, cuando es adquirida por Claudio y Gianfranco Castiglioni, amantes del motociclismo. Este par, le daría un gran impulso a la marca, ampliando el portafolio de la marca, presentando nuevos modelos y reforzando su segmento deportivo.

Monster, uno de los modelos más icónicos de la marca. Foto tomada de Ducati.

Es así como en 1993, ve la luz Monster, el icónico modelo de Ducati. Se dice que ha sido el mayor éxito de Borgo Panigale, la fábrica de la marca. Para 1996, el descuido de la gestión Castiglioni, los obliga a ceder la propiedad de la marca al fondo de inversión americano Texas Pacific Group. Esto cambia totalmente la empresa, potenciando y convirtiéndola en lo que es hoy en día. Una marca de diversión, motos únicas y experiencias inimaginables. Nace World Ducati Week, y también empiezan a tener un portafolio más completo para motociclistas. Su expansión fue inevitable y la fama que lograron fue increíble.

La actualidad de la marca y su presencia en Colombia

Para fortuna de los amantes de las motos, podemos decir que hoy en Colombia, ya contamos con presencia de la marca. De hecho, hay quienes datan la llegada de la popular marca en el año 2011. Si bien es cierto que ha cambiado de importador, Ducati sigue siendo sinónimo de velocidad, calidad y mucho más. Esta marca, se ha convertido en el sueño de muchos y hoy en día, es posible adquirir una. Inclusive, en el país contamos con un portafolio que se podría decir, es bastante completo. Por su parte, la marca sigue haciendo historia con cada año que pasa.

Nunca han dejado de trabajar y su visión no se ha detenido. Siguen compitiendo y lanzando modelos únicos en diseño, en motor y en la experiencia que le brindan a su piloto. Una marca que nació con fines totalmente alejados del sector automotriz, pero gracias a Dios por su decisión de explorar en esta industria.

