De quién es y otros 5 datos curiosos que usted no sabe de la bola de la Sevillana

Todos los bogotanos, en algún momento de sus vidas, cuando han llegado de viaje por el sur de la capital, han escuchado la expresión "quedémonos en la Sevillana". Este sitio, que se ha convertido en un punto de referencia, tiene una característica especial, esa bola gigante que algunos han llegado a comparar con un Bon Bon Bum. Y aunque con el paso del tiempo este lugar ha obtenido más reconocimiento, muy pocos conocen realmente la historia de lo que hoy se reconoce como un monumento cargado de color, y a quién o qué empresa pertenece.

En el medio del vibrante paisaje urbano de Bogotá "Mundo Colmena" se alza como una de las estructuras más distintivas y enigmáticas de la ciudad. Este monumento no solo destaca por su diseño único, sino también por su rica historia y su significado simbólico. Aquí le compartimos algunos datos curiosos sobre esta impresionante obra de arte y su historia.

Para hablar de "Mundo Colmena", primero se debe hablar de la empresa que creó el monumento. El Consorcio Metalúrgico Nacional (Colmena) es la compañía pionera en la fabricación de tuberías de acero. La compañía de acero se fundó en 1957 y de su planta industrial, ubicada en Bogotá, han salido desde tuberías en acero galvanizado para la conducción de agua y gas, hasta las tuberías y perfiles para la construcción de las estructuras de los puentes peatonales del sistema TransMilenio.

La compañía que tiene más de 60 años de experiencia, se empezó a incubar por un grupo de ingenieros a mediados de los años 50, cuando habían llegado a Colombia para iniciar el montaje de Acerías Paz del Río, de exploración, explotación y transformación de caliza, carbón y minerales de hierro en productos de acero y derivados. Así se plantearon el reto de abrir una planta metalmecánica que produjera tuberías de acero para atender el mercado nacional, que en aquella época era cubierto por productos de importación.

La palabra colmena hace referencia a la forma hexagonal que forman los tubos una vez son agrupados y embalados.

Cuando la compañía funcionaba en lo que en ese momento era una hacienda ubicada en la vía a Fusagasugá, hoy Autopista Sur con Avenida Boyacá, se construyó un gigante tanque para refrigerar las máquinas de la planta, y para su aniversario número 60, decidieron hacer de ese triste tanque de agua gris, un monumento para la ciudad.

Así me veía esta mañana. Ya me están destapando para que los bogotanos que salen hacia el sur este puente me puedan apreciar #mundocolmena 😊 pic.twitter.com/k9F53FR4DH