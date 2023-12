La extraña enfermedad que tuvo a Carlos Antonio Vélez en la clínica y alejado de RCN

.Publicidad.

Este 10 de diciembre, la selección Colombia se enfrentó a Venezuela por un amistoso internacional que no tuvo mayor revuelo. Como es usual desde finales de 2022, tanto Caracol como RCN transmitieron el partido; sin embargo, en el canal de los Ardila Lulle hizo falta la reconocida voz de Carlos Antonio Vélez, quien es el comentarista estrella del medio cuando de pasar los partidos de la tricolor se trata. Muchos se preocuparon y se preguntaron del por qué de su ausencia y horas después se conoció que fue por un cuadro médico. La enfermedad de Carlos Antonio Vélez se conoce como diverticulitis.

Según lo relató el propio periodista en su espacio 'Palabras Mayores' de Antena 2, tuvo un pequeño desajuste de salud. "El día jueves no me sentí bien, fui a las urgencias del Country, me hicieron un examen y los doctores decidieron, en su sabiduría, dejarme concentrado 3 días." relató en comunicador. Aun así, no hizo énfasis en la enfermedad que lo llevó a la clínica pero la Revista Semana reveló que se había tratado de una diverticulitis.

Diverticulitis, la enfermedad de Carlos Antonio Vélez

La diverticulitis se trata de la presencia de unas pequeñas bolsas abultadas que aparecen en la capa externa del sistema digestivo. Estas bolsas se conocen como divertículos y por lo general se encuentran en la parte inferior del intestino grueso. La enfermedad no es mortal ni mucho menos, y se puede tratar con cambios en la alimentación y antibióticos. Sin embargo, en muchos casos, cuando ya es avanzada, necesita cirugía.

Carlos Antonio Vélez confirmó que ya se encuentra bien de salud y listo para comentar el partido de la selección Colombia contra México, que se jugará este 16 de diciembre. El periodista agradeció al personal médico que lo atendió y aseguró que va a cuidarse un poco más para evitar sustos como este en el futuro.