Hunk 125, la nueva moto de Hero que llegará a darle pelea a la popular Raider

El mercado de motos en Colombia ha recibido varias novedades últimamente. Gracias a la Feria 2, pudimos conocer varios lanzamientos y modelos nuevos que llegaron pisando a Colombia. Una marca que sorprendió de principio a fin, fue Hero. Además de presentarnos nuevas scooters y modelos de otros segmentos, introdujeron las nuevas motocicletas de la familia Hunk. Una noticia muy importante, porque en efecto, tendremos más modelos de esta popular referencia. Sin embargo, hubo una que llamó la atención del público y se trata de la Hunk 125, la nueva moto de Hero. Por cierto, ya tiene un rival claro en el segmento.

Esta es la nueva moto de Hero, la Hunk 125, que ya tiene un rival claro en el mercado

No podemos negar que la marca sorprendió con sus nuevos modelos. Algunos de ellos, hacen que Hero ahora se sume ahora a segmentos que antes no había trabajado. Sin embargo, es necesario que hoy hablemos de la Hunk 125. Pero ¿por qué? Bueno, en Colombia son muy populares las motocicletas de baja cilindrada y como su nombre lo dice, es un modelo 125. Sin embargo, desde que la vemos, nos damos cuenta de que su diseño es único y llamativo. Sus cortes le dan un aire deportivo, además, cuenta con un asiento doble nivel que refuerza esto. No podemos dejar de lado su iluminación LED, que mantiene esta estética.

Pero hablemos de algo muy particular de esta nueva moto de Hero, su apartado mecánico. En este modelo tendremos un motor de 124,7 cc, monocilíndrico de 4 tiempos y 2 válvulas. Su potencia y torque también la hacen una motocicleta interesante. En la Hunk 125 tendremos 11.14 caballos de fuerza a las 8.500 rpm y 10.6 Nm a las 6.500 rpm. Algo muy bueno, si la comparamos con modelos como la Ignitor 125 5S u otros modelos del mismo segmento. En cuanto a su transmisión, es mecánica de 5 velocidades y tendremos un encendido eléctrico y de pedal. La capacidad del tanque es de 2,6 galones o 10 litros.

Pero las novedades no terminan acá. En esta nueva moto de Hero tendremos un sistema ABS monocanal, algo importante y que brinda mayor seguridad. De igual manera, contaremos un tablero 100% digital y un cargador USB. Una moto que sin duda tiene muy buena pinta y llegará a rivalizar con varias motos del segmento. Eso sí, hay que estar pendiente de las redes de la marca para conocer la fecha de llegada y su precio.

